台北上班族下班去哪好？ 整復、運動按摩、越式洗髮慢慢放鬆 5 間沿著捷運就到

上班一整天，肩頸硬、腳很重、腦袋也轉不動，最想要的往往是找個地方把自己慢慢放鬆。這次整理 5 間台北的放鬆好去處，每一間都離捷運站不遠，下班後直接過去很方便，可以依今天的狀態挑一間，把上班的疲勞留在店裡。

1. 康癒築體身體保健教室

康癒築體身體保健教室

🏠 地址：台北市南港區忠孝東路六段6號九樓之八

🕰 營業時間：全預約制

康癒築體在捷運後山埤站，出站走幾步就到，開車的話可以停在附近飯店的地下停車場。店內是莫蘭迪色系搭配柔和燈光，還有 2 隻親人的店貓，一進門就能放鬆下來。

創辦人劉老師曾是柔道選手，把整復推拿和功能性訓練的概念結合在一起，最特別的是店裡有一座多功能重量訓練架，施作前會請你做幾個動作，檢視關節活動度和左右差異，再決定怎麼調整。調整完還會教一兩個搭配彈力帶的小動作，讓你回家也能自己練習。有兩間獨立推拿室，也提供乾淨的更換衣物，下班後直接過去就能開始。







2. 鬆鬆 SunSun

鬆鬆

🏠 地址：台北市大同區承德路三段110號1樓

🕰 營業時間：12:00–21:00

鬆鬆位在圓山站與民權西路站之間，兩站都是步行約 7～8 分鐘，附近有花博公園和晴光市場。店內是森林系露營小屋風格，木質、綠意和精油香氣把空間包起來，像是在城市裡藏了一間小木屋。共有 3 間獨立按摩室，師資是全女性團隊，也能把房間安排成雙人房，和閨蜜或媽媽一起體驗。

課程分成柔和的緩鬆和可搭配拔罐、刮痧的深鬆，另有針對頭眼部放鬆的鬆鬆頭，精油可以選花香、木質或草本。施作前師傅會先詢問身體狀況與喜好的力道，再調整手法。







3. V Sense Spa & Lounge

V Sense Spa & Lounge

🏠 地址：台北市大安區大安路一段175巷10號

🕰 營業時間：10:00–翌日 01:00

V Sense Spa & Lounge 位在大安區大安路一段的巷內，每天營業到凌晨 1 點，加班到比較晚的人也來得及。創辦人 Helen 來自越南，店內師傅全是越南籍，由她親自挑選與培訓，手法帶有越式洗髮特有的輕重交替、快慢有節奏的感覺。

療程把越式洗髮、足部水療、熱石和精油按摩串在一起，從頭到腳一次放鬆。洗髮可以選草本或花香 2 種洗髮精，精油則有薰衣草、迷迭香、依蘭雪松 3 種，挑聞起來最有感覺的就對了。空間是溫暖的木質調，每位客人都有獨立的私人房間，不用擔心被打擾。







4. 伊登蕾雅 EDENRIA

伊登蕾雅 EDENRIA

🏠 地址：臺北市中山區伊通街87巷5之1號1樓

🕰 營業時間：11:00–21:00，週日公休

伊登蕾雅藏在松江南京站附近的伊通街巷弄裡，奶油色空間搭配植物與柔和燈光，有獨立美容室，還有一區比較安靜的小型等待區，很適合一個人享受放鬆。

美容師會先聊你平常的保養習慣與作息，再用儀器觀察膚況，依當天的膚況與預算建議課程，不會一次塞進所有項目。課程從基礎的淨化保濕，到水飛梭、海菲秀及杏仁酸等酸類煥膚都有，每次還會拍照記錄，下次再依前後變化調整。器械使用後會經過紫外線消毒，結束後有熱茶和甜湯，也備有吹風機可以整理頭髮，離開時不用急著回家。







5. 頤然美康

頤然美康

🏠 地址：台北市大同區赤峰街44巷19號1樓

🕰 營業時間：10:00–21:00

頤然美康藏在雙連站附近的赤峰街巷弄裡，附近也有汽機車停車場，下班逛完赤峰街再過去很順路。店內只有 3 張按摩床，每張都有可以完全拉起的布簾，也設有無障礙設施。

施作前師傅會請你站在印有格線的比例尺畫布前做幾個動作，觀察站姿和走路的施力習慣，再決定調整方向。施作時結合徒手、筋膜刀和 INDIBA 英特波的深層熱能，並搭配呼吸與簡單的肌力小動作，讓平常用不到的肌群一起參與。創辦人簡愷頤老師是國際中華產後恢復協會理事長，店內也有產後調理課程，並提供全英語服務。







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