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線上旅展天天抽萬元購物金！環球影城買1送1 全站最高折1,111元

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圖：Klook／提供
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根據10月數據，北海道破冰船等冬季體驗預訂時間，較去年提前兩週。　圖：Klook／提供
根據10月數據，北海道破冰船等冬季體驗預訂時間，較去年提前兩週。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】面對今年持續波動的油價與旅遊成本，旅客規劃行程時更加重視預算控管與優惠選擇。根據 Klook  2026下半年《亞太區旅遊脈動大調查》，旅客更傾向主動搜尋優惠、提早預訂。Klook 平台10月數據也顯示，日本熱門行程如「富士山周邊一日遊」訂單較去年同期成長近50%，「北海道破冰船」等冬季體驗預訂時間也較去年提前兩週。顯示旅客在精打細算之餘，仍積極規劃秋冬旅程，並提前安排季節限定體驗。

▲10月數據顯示，日本熱門行程如「富士山周邊一日遊」訂單較去年同期成長近50%。　圖：Klook／提供
▲10月數據顯示，日本熱門行程如「富士山周邊一日遊」訂單較去年同期成長近50%。　圖：Klook／提供

為回應旅客對旅遊優惠的需求，「Klook 線上旅展」10/30-11/13登場，祭出「全站最高折1,111元」、「全球飯店與行程體驗最高折1,000元」，以及「日本環球影城買1送1」等限時優惠。

活動期間更推出天天可參加的「省一點，這樣才酷」輪盤，最大獎送出國泰世華 CUBE 信用卡購物金1萬元！配合「ITF 台灣國際旅展」，11/06-11/09再推出連續4天限定加碼，包括台日韓等熱門目的地5折券，最高折1,000元，讓旅客把握線上旅展與 ITF 期間的雙重折扣，輕鬆規劃下一趟旅程！

全站最高折1,111元！全球飯店、行程體驗最高折1,000元

「Klook 線上旅展」活動期間推出限量全站96折優惠，最高折抵1,111元；全球飯店與行程體驗另有限量5折券，最高折1,000元，皆無最低消費限制。無論是預訂年底住宿或搶先入手熱門景點門票，都能把握限時折扣，讓旅程更超值。

▲買1送1優惠包括東京迪士尼樂園。　圖：Klook／提供
▲買1送1優惠包括東京迪士尼樂園。　圖：Klook／提供

日本環球影城、香港迪士尼樂園、釜山通行證通通買1送1

主題樂園與人氣景點往往是旅程中不可或缺的精彩亮點！「Klook 線上旅展」推出每日輪番上陣的買1送1優惠，涵蓋日本環球影城、東京迪士尼樂園、東京哈利波特製片廠之旅、日本名古屋樂高樂園，還有韓國首爾樂天世界、釜山通行證等明星商品，讓旅客以更划算的價格暢玩人氣景點。

輪盤天天抽大獎！萬元購物金2名、千元購物金100名

活動期間整整兩週，旅客每天都可參加旅展限定「省一點，這樣才酷」輪盤，每個帳號每天限抽一次，有機會把1萬元購物金帶回家！最大獎為國泰世華 CUBE 信用卡購物金新台幣1萬元，共2名；二獎為1,000元購物金，共100名。另祭出多項限量好禮，包括全球機場接送5折最高折抵600元、饗食天堂100元等，為出遊預算再添省錢機會。

▲線上旅展推出日本環球影買1送1優惠。　圖：Klook／提供
▲線上旅展推出日本環球影買1送1優惠。　圖：Klook／提供

ITF 台灣國際旅展期間限定加碼！連續4天放送台日韓5折券

配合「ITF 台灣國際旅展」，Klook 再祭出11/06-11/09連續4天限定加碼優惠，於21:00推出日本環球影城買1送1優惠，22:00再放送熱門目的地5折券，最高折抵1,000元，適用目的地涵蓋台灣、日本、韓國、泰國、港澳及歐美等地。此外，活動期間消費滿15,000元現折1,111元，滿30,000元再現折2,222元，限量發送用完即止！

國泰世華 CUBE 信用卡加碼！全日本商品88折，再享最高小樹點5%回饋

Klook 除旅展優惠外，即日起至11/30也推出國泰世華「秋日遊」活動。凡刷國泰世華 CUBE 信用卡購買全日本商品，可享88折優惠，切換「秋日遊」權益再享小樹點（信用卡）5%回饋，讓日本住宿、景點與行程體驗預訂再享加碼優惠。

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