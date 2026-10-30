Kitty迷快衝！ 高捷「Hello Kitty x 蜜柑站長」夢幻聯名10/31開跑 全彩繪列車、聯名車站、公仔一卡通、超萌周邊開賣

夢幻度破表的跨界聯名！Hello Kitty首度攜手高雄捷運人氣角色「蜜柑站長」聯名企劃，10月31日起陸續推出主題彩繪列車、聯名車站、集章活動及限定商品，活動一路延續至2027年9月30日，另有20款聯名周邊同步登場。

Hello Kitty × 蜜柑站長「全彩繪列車與夢幻主題車站」

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB粉專授權

高雄捷運宣布與Hello Kitty展開聯名合作，活動自2026年10月31日起至2027年9月30日，規劃主題列車、主題車站、集章活動及聯名商品等內容。

備受矚目的「Hello Kitty x 蜜柑站長」聯名彩繪列車將於10月31日盛大首航，行駛高雄捷運紅線，車體內外均加入Hello Kitty與蜜柑站長聯名彩繪。想要精準追車的粉絲，只要透過高雄捷運APP或官網的「列車動態查詢」功能，就能隨時掌握彩繪列車的所在位置。

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「蜜柑Kitty聯名車站」則同步加入聯名設計，美麗島站從柱子、月台到服務台都佈滿了滿滿的雙貓元素，而左營站南北兩側月台的10道閘門通通換上不同造型的彩繪，且使用的都是沒有開放的月台，相當好拍！另外10月31日至11月30日還有限定的全線閘門音效及聯名限定圖，讓搭乘高捷本身也成為這次聯名活動的一環。

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限量750組！Hello Kitty、蜜柑站長變身一卡通公仔

周邊商品中，最受矚目的是全球限量750組的「聯名造型一卡通公仔」。套組以「一起野餐」為設計主題，包含Hello Kitty公仔、蜜柑站長公仔、日本牛奶及台灣珍珠奶茶小配件，另附1張限定款一卡通；其中兩款立體公仔本身也具備一卡通功能。

套組原價每組2,300元，早鳥及預購優惠價為1,880元，數量有限，適合喜歡角色收藏或一卡通周邊的粉絲優先鎖定。

20款聯名商品10/31開賣 服飾、生活用品到文具都有

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此次聯名共推出20款周邊商品，10月31日起可於高雄捷運美麗島站商品館、左營站蜜柑站長專賣店購買，另外也可透過高雄捷運官方蝦皮商城選購。

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB粉專授權

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官方一口氣推出超過20款實用又好看的聯名周邊商品，包含粉絲必收的造型T恤、聯名襪、絨毛吊飾、壓克力鑰匙圈，以及外出旅行必備的手機掛繩、折疊自動傘、旅行收納三件組、隨行袋與便當袋；居家療癒系列則有抱枕毯、門簾與面紙套等，還有文具控愛不釋手的紙膠帶、明信片和A4資料夾等文具周邊。

圖／高雄捷運-蜜柑站長

圖／高雄捷運-蜜柑站長

圖／高雄捷運-蜜柑站長

集章再送限定好禮 最高可換蜜柑站長絨毛吊飾

圖／高雄捷運-蜜柑站長

聯名期間同步推出集章活動，民眾於指定聯名商品門市單筆消費滿300元，即可獲得1張聯名集章卡，每滿300元可累贈1張。集章地點分布於R9中央公園站、R13凹子底站、R16左營站、 O5/R10 美麗島站 、 O1哈瑪星站，集滿指定數量後可兌換聯名贈品。除了活動期間限定印章5款，10/31首航當天還有一日限定紀念章！

圖／阿捷的打飯班 旅遊&美食分享FB粉專授權

官方規劃集滿3個章可兌換聯名壓克力夾2入組，集滿5個章可兌換聯名滑鼠墊，集滿10個章則可兌換限定「蜜柑款」絨毛吊飾；其中絨毛吊飾屬於集章限定贈品，只送不販售。各項贈品數量有限，實際兌換時間及數量仍以高雄捷運最新公告為準。

Hello Kitty × 蜜柑站長 高雄捷運聯名限定

．活動日期：2026年10月31日至2027年9月30日

．主題列車：高雄捷運紅線

．聯名月台門：美麗島站、哈瑪星站、左營站

．聯名商品：美麗島站商品館、左營站蜜柑站長專賣店、高雄捷運官方蝦皮商城

．集章活動：2026年10月31日至2027年9月30日

．10月31日至11月30日：高捷全線閘門音效、聯名限定圖期間限定登場

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