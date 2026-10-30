台北驚見「巨型哥吉拉會噴煙」！ 南港LaLaport 超震撼「哥吉拉聖誕樹」+東寶人氣IP期間限定快閃店

怪獸迷尖叫！ 台北驚見「會噴煙巨型哥吉拉」徹底洗版社群，位於LaLaport 南港的B1F迷你廣場，目前正熱鬧舉辦超高討論度的 「TOHO Special POP-UP STORE」 快閃店，現場有超狂的視覺震撼「哥吉拉聖誕樹」坐鎮，吸睛度爆表！

圖／IG@gominkin授權提供

全台最酷！會噴煙、帶藍光的巨型哥吉拉霸氣坐鎮

圖／IG@vg_deerman授權提供

圖／IG@vg_deerman授權提供

此回最吸睛的絕對是現場鎮守的巨型哥吉拉雕像。不僅體型震撼、氣勢萬鈞，最讓人驚豔的是它還會不定時「噴煙」，搭配背脊散發出的酷炫藍光，完美還原電影級的科幻氛圍。許多造訪的民眾與旅遊創作者紛紛在社群分享，遠遠看還以為是結合了怪獸元素的「另類巨型聖誕樹」，帥度破表。

展至明年初！TOHO animation 東寶人氣 IP集結周邊登場

圖／IG@hsu_fangfang授權提供

圖／翻攝IG@godzilla_asia

匯集日本東寶（TOHO animation）旗下眾多動畫作品以及《哥吉拉》的「TOHO Special POP-UP STORE」快閃店，一口氣帶來了多部現象級超人氣動畫與作品，包含《小哥吉拉的逆襲》萌度爆表的周邊，到備受動漫迷喜愛的《藥師少女的獨語》、《咒術迴戰》、《怪獸8號》及《間諜家家酒》等豐富商品一次大公開。

圖／IG@hsu_fangfang授權提供

圖／IG@vg_deerman授權提供

期間限定的快閃店將一路舉辦至2027年1月4日，橫跨整個秋冬與年末假期。官方也預告，除了因應後續強檔電影上映所推出的系列周邊外，展期內還會隨著時程陸續更新作品 IP 與販售陣容。

圖／IG@hsu_fangfang授權提供

圖／翻攝IG@godzilla_asia

TOHO Special POP-UP STORE

．活動期間：即日起至 2027 年 1 月 4 日

．活動地點：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 B1F 迷你廣場

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」