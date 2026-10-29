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別當垃圾丟！廢行動電源回收換「50元超商商品卡」 限時7天、最多現賺150元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
行動電源示意圖。圖／聯合報系資料照片
行動電源示意圖。圖／聯合報系資料照片

行動電源換商品卡！台北市環保局攜手3家業者合推廢行動電源回收活動，只要攜帶3顆廢行動電源至活動門市回收即可獲得「50元統一超商商品卡」。

落實資源循環再利用，台北市環保局攜手燦坤3C家電、神腦國際及德誼數位推動「廢行動電源回收」，11/2至11/8，凡攜帶3顆廢行動電源至上述3家業者60間北市活動門市進行回收，即贈「50元統一超商商品卡」1張，限量3,600張，每人於三家業者各限兌換1次，最多兌換3次，送完為止。

環保局提醒，民眾如發現行動電源有膨脹、變形、破損或其他異常情形，應立即停止使用，切勿自行拆解、擠壓或丟入一般垃圾。此外，廢行動電源回收時應避免碰撞及擠壓，可交付資源回收車、量販店業、超級市場業（如全聯、萬家福等）、連鎖便利商店（如7-ELEVEN、OK、全家等）、連鎖清潔及化妝品零售業（如屈臣氏、康是美等）等回收點。

圖／台北市環保局提供
圖／台北市環保局提供

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