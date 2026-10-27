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威秀影城太會了！「賽車米奇」爆米花桶、造型杯10／28開賣 599元整套帶回家 紅白安全帽細節超欠買

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

威秀影城太會了！不只19.5吋哥吉拉爆米花桶，最新再推「賽車米奇爆米花桶與飲料杯」，集結紅白配色與賽車元素，預計自10/28起開賣。

圖／威秀影城提供
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被爆米花耽誤的周邊商店！威秀影城再推收藏級周邊「賽車米奇爆米花桶與飲料杯」，把賽道上的熱血、迪士尼的想像力與電影娛樂體驗結合，10/28起於全台威秀影城獨家販售「賽車米奇主題套餐」，599元即可帶回家。

圖／威秀影城提供
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高顏值「賽車米奇造型爆米花桶」為賽車標配安全帽造型，紅白配色與賽車條紋、標誌性的米奇耳朵外觀，將經典元素完美融合，酷中帶萌，還有透明帽罩設計能看到桶內的酥脆爆米花，每個細節都充滿巧思，收藏價值更UP！

本次主題套餐有兩種，《賽車米奇造型爆米花桶》A套餐含1份中爆米花+2杯大杯飲料+1個賽車米奇造型爆米花桶，售價599元；而《賽車米奇造型杯》B套餐同樣售價599元，含1份中爆米花+2杯大杯飲料+1個賽車米奇造型杯。

需注意，以上售價不含電影票，餐點與商品限原購買影城現場領取；單購套餐請至影城現場臨櫃選購；線上售票平台僅販售「含電影票」之套票組合。

圖／威秀影城提供
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圖／威秀影城提供
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