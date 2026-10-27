「新竹縣立總圖書館」10/29試營運！森林系閱讀空間亮相，夜宿圖書館、手作DIY活動一次看
新竹又有新地標可以安排踩點！位於新竹縣的縣立總圖書館將於2026年10月29日展開試營運，除了提供閱讀與知識交流空間，館方也規劃一系列體驗活動，從手作DIY、實境解謎到夜宿圖書館，讓民眾有機會走進這座全新文化場館，為秋季旅遊增添知性行程。
新竹縣立總圖書館10/29試營運！打造森林系閱讀空間
新竹縣立總圖書館工程已進入收尾階段，隨著建築外牆鷹架陸續拆除，館舍外觀逐漸完整。整體以「森林中的圖書館」為設計概念，將自然意象融入建築規劃，並結合客家文化元素，希望營造兼具閱讀、休憩與交流功能的公共空間。未來除了滿足民眾借閱需求，也將成為親子共讀、探索知識及參與藝文活動的新去處。
DIY手作、實境解謎登場！夜宿圖書館成亮點
配合試營運，館方安排多元活動，讓讀者不只逛圖書館，也能動手體驗創作樂趣。活動包含模型塗裝、甜點手作、地毯DIY及3D列印體驗，適合依照年齡與興趣挑選；另有結合場館探索的實境解謎，讓參觀過程增添互動感。
喜歡特別體驗的民眾，也可留意「今晚，圖書館有秘密！」夜宿活動，規劃讓符合資格的兒童參與夜間圖書館體驗，感受不同於白天的閱讀場景。此外，試營運期間也安排漫畫家簽繪、親子溝通及生活主題講座等活動，為新館揭開序幕。
新竹旅遊再添文化景點！試營運日期、活動資訊先收藏
新竹縣立總圖書館預計自2026年10月29日起試營運，部分活動須事先報名，夜宿體驗則依官方規定辦理。由於各場活動的報名時間、參加資格及名額不同，出發前建議先至新竹縣政府文化局藝文活動資訊網查詢最新公告。
想安排新竹一日遊的民眾，不妨將總圖書館納入行程，搭配周邊景點與美食規劃半日或一日遊。從閱讀、建築到手作體驗，這座以自然為靈感的新場館，也為新竹增添一處適合親子及喜愛藝文活動旅客造訪的文化新亮點。
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