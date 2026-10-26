2026文博會爆紅「香菜筆」哪裡買？ 12款「台味調味筆」補貨了 這處實體店開放試聞

交換禮物買這個！2026台灣文博會熱議話題，由雄獅文具首度推出的「調味奇異筆」與「香味柔彩筆」大爆紅，哪裡買、多少錢一次報你知。

超獵奇「6款台味」奇異筆

圖／雄獅文具官方商城

調味奇異筆-香當自然調味系列。圖／雄獅文具官方商城

小心越寫越餓！雄獅文具「調味奇異筆-香當自然調味系列」推出6款調味香氣，有香菜、九層塔、麻油、嫰薑、大蒜與胡椒等風味，把經典台式調味藏進墨水裡，打開筆蓋就能聞到，而這系列最熱門的款式是香菜、九層塔、麻油等3種。有網友幽默表示「晚上用會很餓欸」、「熬夜讀書不能拿這組」。

圖／雄獅文具官方商城

香味柔彩筆-果然有香飲料系列。圖／雄獅文具官方商城

手搖控瘋搶！雄獅文具「香味柔彩筆-果然有香飲料系列」同樣有6款，包含百香果冰茶、草莓啵啵、椰奶QQ、濃韻紅茶、就是奶茶、茉香青綠等，而人氣TOP 3則為就是奶茶、百香果冰茶、濃韻紅茶款，每一款味道都很擬真還不怕踩雷。

持香方面，以上兩系列香味筆書寫在紙張上約可維持半天，香味會隨時間自然揮發；使用後將筆蓋確實蓋緊並妥善保存，筆芯香味則可維持1.5至2年。

哪裡買？多少錢？

「調味奇異筆」與「香味柔彩筆」系列都可於雄獅文具官方商城線上購買，線下則可至桃園龍潭「雄獅文具 想像力製造所」實體通路購買，現場也有提供試聞體驗。

售價每支65元，單一系列6入390元（每款各1支），調味筆+香味筆共12入780元。供貨情況依網頁顯示為準。

圖／雄獅文具官方商城

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