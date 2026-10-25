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台南站前新地標！30年新光三越台南中山店將熄燈 台茂接手變身「複合式生活商場」顛覆傳統格局

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台茂購物中心官網
圖／台茂購物中心官網

新光三越台南中山店將於10/31熄燈，原址將由台茂購物中心接手，計劃打造「全新複合式生活商場」，進駐台南火車站前核心。

台茂購物中心宣布將進駐台南站前商圈，在新光三越台南中山店原址打造結合「國際連鎖飯店」與「全新複合式生活商場」的雙軌新地標。全新商場將顛覆傳統百貨格局，採「開放式街區」設計，創造與街道融合的友善步行動線，串聯人流與周邊巷弄，以實現商圈共榮。

圖／台茂購物中心官網
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此外，商場整體規劃為地下2樓至地上8樓為複合式商場，9樓至13樓則預計引進國際連鎖飯店。目前積極招商中，邀請人氣餐飲、風格零售與質感生活品牌加入陣容，攜手為台南共創商業新聚落。

圖／台茂購物中心官網
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新光三越 台茂購物中心 新地標 商場

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