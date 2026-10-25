台南站前新地標！30年新光三越台南中山店將熄燈 台茂接手變身「複合式生活商場」顛覆傳統格局

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯領空飛行。然而，中華航空桃園-羅馬CI75航班今（25日）凌晨卻採北線航路，為睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路。學者分析，冬季採北航路飛行，單趟可望節省40分鐘至1小時；至於國籍航空是否逐步恢復俄羅斯航路，還有待觀察。

2026-10-25 14:31