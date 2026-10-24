颱風延期2次終於來了！ 「台北蚤之市」10/25下午2點松菸登場　逾200家品牌、日韓古物＋甜點咖啡一次逛

歷經巴威颱風延期、如今又強撞薔琵颱風！「2026台北蚤之市」原訂10月24日開幕的第32回，因台北市10月24日停班停課、松山文創園區全區關閉，最新時間為10月25日14:00至19:00、10月26日至27日11:00至19:00，民眾可免費入場。這次集結超過200家國內外品牌，從日本古物、歐美設計家具到黑膠、甜點與咖啡，且全程免費入場。

圖／台北蚤之市提供

這次集結超過200家國內外品牌，從日本古物、歐美設計家具到黑膠、甜點與咖啡。活動採室內場地，兩座製菸工廠同步展開，聚集超過200家國內外品牌。

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本屆最大亮點之一是日本古物商進駐，從日本各地透過貨櫃運抵台灣的日式古道具、生活器皿與懷舊收藏都能一次看到。歐美設計家具選物「摩登波麗Modpoly」也再次參與，帶來義大利、日本等地經典設計師家具；「Vintage Americana復古事」、「L&R Antiques」、「漫步昔拾・Notre Flâneries」等品牌則帶來美國古董家具、英荷生活老件與法式風格選品。

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喜歡老紙、古書與復古收藏的民眾，也可鎖定「WatchXO」、「老紙愛好者的炸裂倉儲」及「掌中古物選」，展出西方古書、自然圖鑑、台灣早期廣告及復古紙品，從家具、器物延伸至紙本收藏，成為本次市集另一大尋寶區。

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除了古物與設計選品，現場也集結餐飲品牌。「MU Pâtisserie沐林甜點烘焙坊」將帶來人氣可麗露與費南雪；咖啡則有台北「雜魚咖啡ZAKO Coffee」及宜蘭頭城「Pal Coffee」，首次參與的「植蘊Planté」則推出與營養師合作開發的機能輕食飲。

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活動期間還安排音樂與收藏展演，包括女高音Kattie現場演出，以及「台北主題黑膠特展」，精選30張珍稀唱片展出。10月25日由DJ團隊「台製靈魂老學校」帶來黑膠選曲，10月26日則由「澤田古物」以百年古董留聲機播放原版78轉蟲膠唱片；現場另有韓國插畫家Mellzz portrait、日本插畫家Airi Maeyama等創作者參與，並規劃永續工作坊與明星名人愛心義賣。

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2026台北蚤之市第32回

．時間：10月25日（日）14:00～19:00；10月26日（一）、10月27日（二）11:00～19:00

．地點：松山文創園區北向及南向製菸工廠一樓

．門票：免費入場

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