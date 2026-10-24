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因應薔琵颱風風雨！北部三井OUTLET、購物中心調整至今日下午1點營業

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
MITSUI OUTLET PARK台南。圖／聯合報系資料照
MITSUI OUTLET PARK台南。圖／聯合報系資料照

因應薔琵颱風風雨持續影響台灣，北北基桃、台中、南投、宜蘭等13縣市今天（10月24日）再放一天颱風假，百貨商場營業時間亦跟隨調整，包括MITSUI OUTLET PARK林口、Mitsui Shopping Park LaLaport南港皆調整為下午13:00開始營業。

MITSUI OUTLET PARK林口今日調整為下午13:00開始營業；Mitsui Shopping Park LaLaport南港今日 (10/24) 調整為下午13:00開始營業。而MITSUI OUTLET PARK台中港、Mitsui Shopping Park LaLaport台中、MITSUI OUTLET PARK台南今日皆為正常營業。

另外，大江購物中心、台茂購物中心今天皆為正常營業。

提醒消費者欲前往之前，可先查詢各大百貨官網與官方社群媒體是否有即時公告更新。

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