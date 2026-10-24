因應薔琵颱風風雨！北部三井OUTLET、購物中心調整至今日下午1點營業

薔琵颱風攪局，金門海空交通大亂！金廈小三通及台金航線停航近2天，滯留旅客急著返台，即使立榮、華信航空前一天已宣布24日上午台金航班取消，仍有大批民眾一早5時多就湧入尚義機場排隊候補。截至上午10時30分，前往台北、台中及高雄的候補旅客合計已達1099人，現場大排長龍。由於軍機無法出動、加班船也受風浪影響無法啟動，目前只能仰賴航空公司加開班機搶救疏運。

2026-10-24 12:16