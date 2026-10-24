聽新聞
0:00 / 0:00
因應薔琵颱風風雨！北部三井OUTLET、購物中心調整至今日下午1點營業
因應薔琵颱風風雨持續影響台灣，北北基桃、台中、南投、宜蘭等13縣市今天（10月24日）再放一天颱風假，百貨商場營業時間亦跟隨調整，包括MITSUI OUTLET PARK林口、Mitsui Shopping Park LaLaport南港皆調整為下午13:00開始營業。
MITSUI OUTLET PARK林口今日調整為下午13:00開始營業；Mitsui Shopping Park LaLaport南港今日 (10/24) 調整為下午13:00開始營業。而MITSUI OUTLET PARK台中港、Mitsui Shopping Park LaLaport台中、MITSUI OUTLET PARK台南今日皆為正常營業。
另外，大江購物中心、台茂購物中心今天皆為正常營業。
提醒消費者欲前往之前，可先查詢各大百貨官網與官方社群媒體是否有即時公告更新。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。