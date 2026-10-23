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《哈利波特》電影25週年！台北、台南、高雄4間快閃店10/29登場　拍貼機、四學院吊飾一次收

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／CACO提供
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哈利波特電影迎來上映25週年，台灣也有期間限定的魔法主題行程可以安排！台灣服飾品牌CACO宣布，將於2026年10月29日至11月22日推出「哈利波特快閃店 by CACO」，在台北101、台北東區、台南南紡購物中心及高雄SKM Park草衙道設置4處據點。除了電影周邊商品，現場還規劃拍貼機與四學院主題吊飾活動，粉絲可以趁著逛街、安排城市小旅行時，尋找屬於自己的魔法收藏。

圖／CACO提供
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哈利波特快閃店4據點！拍貼機、學院吊飾亮點

這次快閃活動從北到南同步展開，無論前往台北信義區購物、漫步東區街頭，或是安排台南、高雄週末旅遊，都能將魔法主題購物行程排進計畫。活動期間推出《哈利波特》系列商品，現場還有拍貼機，並搭配四學院主題吊飾，讓哈迷能留下紀念、挑選喜愛的學院周邊。

圖／CACO提供
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消費優惠方面，購買《哈利波特》系列商品，單筆滿1,200元即可加價299元購入限定吊飾；快閃店單筆消費滿2,500元則可折抵250元。相關活動品項、數量及優惠適用條件，建議出發前先確認品牌公告。

圖／CACO提供
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台北101、東區、台南、高雄快閃店地址與營業時間

台北101店位於台北市信義區市府路45號B1，營業時間為週日至週四11：00至21：30、週五至週六11：00至22：00，10月29日下午2時開幕。台北東區店地址為台北市大安區敦化南路一段219號，週日至週四12：00至21：00、週五至週六12：00至22：00營業。

南部粉絲可前往台南南紡購物中心1樓，地址為台南市東區中華東路一段366號，每日11：00至22：00營業；高雄據點則設於SKM Park草衙道中央廣場，地址為高雄市前鎮區中安路1-1號，週一至週四11：00至21：30、週五11：00至22：00，週六、週日10：30至22：00。

4間快閃店皆營業至11月22日，想把《哈利波特》電影回憶延伸成實際旅遊體驗，不妨搭配周邊景點與商圈規劃半日遊。更多商品資訊可至CACO官網查詢。

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哈利波特 快閃店 電影 南紡購物中心 台北101

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