哥吉拉迷暴動！威秀影城「19.5吋超巨哥吉拉爆米花桶」限時不限量 預購方式一次看

50公分哥吉拉爆米花桶！台灣威秀影城宣布引進《哥吉拉-0.0》19.5吋「超巨大全身哥吉拉」3D造型爆米花桶，不用找代購就能買到，將於10/23起於全台威秀影城開放臨櫃預購。

實體官方宣傳照。圖／GODZILLA.OFFICIAL IG

《哥吉拉-0.0》（Godzilla Minus Zero）19.5吋「超巨大全身哥吉拉」3D造型爆米花桶在海外發表時即引起轟動，完整還原了哥吉拉的粗獷皮膚紋理與帶壓迫感的神情，更是自帶王者氣場，堪稱是夢幻逸品等級的收藏櫃C位爆米花桶。而這款爆米花桶設計以從背部開口裝入爆米花，分量感與精細度直逼大型雕像模型，推出時即掀起粉絲熱議與代購熱潮。

實體官方宣傳照。圖／GODZILLA.OFFICIAL IG

現在台灣威秀影城正式引進，自10/23營業日起於全台威秀影城開放現場臨櫃預購（iShow會員限定），售價1,999元，含《哥吉拉-0.0》3D 造型爆米花桶、1份中爆米花（不含電影票）。3D造型爆米花桶為預購，約在2027年2月到貨，而爆米花則於購買當下領取。10/23至11/13，預購期間「限時不限量」，不用怕買不到。

購買時可選擇「自取」或「宅配服務」，預購完成需掃描銷售明細上QR Code填寫領取影城／宅配地址，每筆交易限填一次，每筆訂單限指定一個收貨地址，如需修改配送資訊請洽原購買影城。若指定影城現場領取，到貨時憑購買發票或銷售明細取貨。宅配運費$300/1隻，預購5隻$1500，預購10隻$3000，以此類推。

宅配服務預計2027/02/19起開始配送；指定影城取貨期限則為2027/2/19～2027/3/18。如有疑問請洽原購買影城。而以上均為預估時間，實際到貨日涉及諸多因素，恕無法以延遲出貨／到貨為由辦理退貨。預購商品如需退貨，請於2026/11/13前，憑購買發票或銷售明細至原購買影城辦理退貨。更多詳情依影城公告為準。

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