穿黑衣、Cosplay「免費入園」！3大樂園「2026萬聖節變裝優惠」一次看　最低0元、299元爽玩

瘋萬聖的最佳時機！各大主題樂園祭出超狂的「萬聖節限定優惠」，不僅有穿著指定服裝、黑衣或Cosplay直接「免費入園」，還有超刺激的限定主題活動與遊戲玩家專屬折扣。怎麼穿、怎麼玩最省錢，看這裡一次告訴你！

圖／翻攝小人國主題樂園FB粉專

小人國這次推出超震撼的「萬聖黑旋風」限定優惠！只要是18歲以下的大小朋友，在指定活動日期（10/24、10/25、10/26、10/31及11/1，共5天）全身穿著黑色達8成以上，並於現場出示身分證或健保卡，即可直接免費入園！

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．穿搭小撇步： 上衣加上褲子或裙子的黑色部分必須確實達標（帽子、鞋襪、包包等配件不算），且深藍、深紫、鐵灰色等顏色不算純黑，建議穿著純黑最保險。

．大人同樂優惠： 19歲以上的大朋友只要穿著黑色達標，也能享有490元（原價1,050元）的超殺入園優惠。

十週年的六福村萬聖慶典「墓碑鎮」今年話題不斷，重磅攜手暴雪娛樂《暗黑破壞神 IV》跨界聯名！

圖／翻攝六福村主題遊樂園FB粉專

．遊戲玩家優惠： 即日起至11/22，只要出示本人 Battle.net帳號及遊戲角色畫面，即可享有499元入園優惠。

．Cosplay免費入園： 10/24「暗黑日」當天更祭出單日限定專屬方案，角色變裝還原度達70%以上的Coser即可免費入園，扮裝者至惡靈餐廳點用套餐還加贈聯名啤酒一瓶。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劍湖山世界也搭上萬聖節狂歡熱潮，推出超吸睛的「萬聖怪奇派對」：

．變裝暢玩優惠： 於萬聖節活動期間，只要全身變裝面積達70%以上，即可享有全日暢玩只要299元的超優惠票價。

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園區10月同步推出限定演出《萬聖怪奇派對》，以鬼怪與小小Dr.J的冒險故事為主軸，演出時間為每日15點30分（週二休演），地點從擎天飛梭前一路至幸福摩天輪前。

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3大樂園萬聖優惠快速看

-小人國：10/24～10/26、10/31、11/1，18歲以下黑色穿搭達8成免費，19歲以上符合條件可享490元；另有陀螺玩家免費入園活動。

-六福村：萬聖活動至11/22，完整變裝599元；《暗黑破壞神 IV》玩家或指定Cosplay可享499元，另有SNOOPY萬聖祭等限定優惠。

-劍湖山：萬聖變裝至11/1，符合70%以上完整變裝即可299元全日暢玩；10月同步推出《萬聖怪奇派對》，還能搭配《名偵探柯南》主題樂園一起玩。

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