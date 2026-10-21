快訊

「百億神單」賣瘋了！16張保單前九月狂吸4,700億元 再創新高

吳俊立500萬交保後首露面 談涉案風波嘆：30年來第一次遇到

陸配之子代母出征選村長…登記資格短短幾天生變 花蓮選委會說明理由

穿黑衣、Cosplay「免費入園」！3大樂園「2026萬聖節變裝優惠」一次看　最低0元、299元爽玩

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

瘋萬聖的最佳時機！各大主題樂園祭出超狂的「萬聖節限定優惠」，不僅有穿著指定服裝、黑衣或Cosplay直接「免費入園」，還有超刺激的限定主題活動與遊戲玩家專屬折扣。怎麼穿、怎麼玩最省錢，看這裡一次告訴你！

小人國：「萬聖黑旋風」18歲以下穿搭達標直接免費

圖／翻攝小人國主題樂園FB粉專
圖／翻攝小人國主題樂園FB粉專

小人國這次推出超震撼的「萬聖黑旋風」限定優惠！只要是18歲以下的大小朋友，在指定活動日期（10/24、10/25、10/26、10/31及11/1，共5天）全身穿著黑色達8成以上，並於現場出示身分證或健保卡，即可直接免費入園！

圖／翻攝小人國主題樂園FB粉專
圖／翻攝小人國主題樂園FB粉專

．穿搭小撇步： 上衣加上褲子或裙子的黑色部分必須確實達標（帽子、鞋襪、包包等配件不算），且深藍、深紫、鐵灰色等顏色不算純黑，建議穿著純黑最保險。

．大人同樂優惠： 19歲以上的大朋友只要穿著黑色達標，也能享有490元（原價1,050元）的超殺入園優惠。

六福村：墓碑鎮十週年聯名《暗黑破壞神 IV》，Coser變裝免費玩

十週年的六福村萬聖慶典「墓碑鎮」今年話題不斷，重磅攜手暴雪娛樂《暗黑破壞神 IV》跨界聯名！

圖／翻攝六福村主題遊樂園FB粉專
圖／翻攝六福村主題遊樂園FB粉專

．遊戲玩家優惠： 即日起至11/22，只要出示本人 Battle.net帳號及遊戲角色畫面，即可享有499元入園優惠。

．Cosplay免費入園： 10/24「暗黑日」當天更祭出單日限定專屬方案，角色變裝還原度達70%以上的Coser即可免費入園，扮裝者至惡靈餐廳點用套餐還加贈聯名啤酒一瓶。

圖／翻攝六福村主題遊樂園FB粉專
圖／翻攝六福村主題遊樂園FB粉專

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劍湖山世界：「萬聖怪奇派對」裝扮達70%全日暢玩299元！

劍湖山世界也搭上萬聖節狂歡熱潮，推出超吸睛的「萬聖怪奇派對」：

．變裝暢玩優惠： 於萬聖節活動期間，只要全身變裝面積達70%以上，即可享有全日暢玩只要299元的超優惠票價。

圖／翻攝劍湖山世界FB粉專
圖／翻攝劍湖山世界FB粉專

園區10月同步推出限定演出《萬聖怪奇派對》，以鬼怪與小小Dr.J的冒險故事為主軸，演出時間為每日15點30分（週二休演），地點從擎天飛梭前一路至幸福摩天輪前。

圖／翻攝劍湖山世界FB粉專
圖／翻攝劍湖山世界FB粉專

3大樂園萬聖優惠快速看

-小人國：10/24～10/26、10/31、11/1，18歲以下黑色穿搭達8成免費，19歲以上符合條件可享490元；另有陀螺玩家免費入園活動。

-六福村：萬聖活動至11/22，完整變裝599元；《暗黑破壞神 IV》玩家或指定Cosplay可享499元，另有SNOOPY萬聖祭等限定優惠。

-劍湖山：萬聖變裝至11/1，符合70%以上完整變裝即可299元全日暢玩；10月同步推出《萬聖怪奇派對》，還能搭配《名偵探柯南》主題樂園一起玩。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

COSPLAY 主題樂園 連假 六福村 萬聖節 小人國 劍湖山

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

哥吉拉迷暴動！威秀影城「19.5吋超巨哥吉拉爆米花桶」限時不限量 預購方式一次看

50公分哥吉拉爆米花桶！台灣威秀影城宣布引進《哥吉拉-0.0》19.5吋「超巨大全身哥吉拉」3D造型爆米花桶，不用找代購就能買到，...

穿黑衣、Cosplay「免費入園」！3大樂園「2026萬聖節變裝優惠」一次看　最低0元、299元爽玩

全台3大樂園推出萬聖變裝優惠：小人國18歲以下黑衣達標免費，六福村Coser免費，劍湖山變裝299元暢玩。

經濟好、台股強還有交屋潮加持 SOGO董座黃晴雯：今年周年慶有底氣

遠東SOGO百貨台北店周年慶即將在11月5日至11月16日加入周年慶戰局，遠東SOGO董事長黃晴雯指出「今年景氣回來了，讓SOGO周年慶具備一定的底氣」，加上台股走強、今年GDP成長率創38年來新高，加上30年來最大交屋潮帶動家電需求等利多下，今年全台七店周年慶業績目標挑戰新台幣130億元、成長12.5%，並對達標相當有信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。