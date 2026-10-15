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小王子降臨碧潭！ 限定58天「19米巨船氣偶」驚艷登場 首週末「玫瑰花領取、百元優惠券」一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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童話迷粉絲尖叫！ 適逢《小王子》出版80週年，新北市政府特別將這股童話魔法搬進碧潭水岸，自10月17日起推出「遇見小王子 漫遊碧潭間」地景裝置展驚艷登場！

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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本次最大亮點莫過於寬達「19 公尺的巨型划船造型氣偶」，小王子化身為划船姿態停靠在碧潭水岸，完美將童話故事與碧潭的湖光山色融為一體。除了主裝置外，沿線水岸也佈置了多處小王子主題拍照區與打卡點，讓粉絲們可以一邊漫步欣賞水岸風光，一邊尋找小王子的身影，無論是白天拍出清新童話風，還是夜晚欣賞浪漫燈光，都相當迷人。

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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活動首個週末（10月17日至10月18日）特別規劃了「小王子同好見面會」，只要民眾攜帶《小王子》的相關書籍、公仔或紀念周邊前往活動指定服務台，就能依照現場規定兌換限量的「玫瑰花」。官方提醒，這份呼應書中經典愛情的浪漫小禮物數量有限、送完為止，鐵粉們千萬別錯過這個搶頭香的機會。

民眾只要事先下載並註冊成為「我的新北市 APP」會員，並於活動期間完成指定任務，就能前往現場「新北幣服務台」掃描QR Code，領取價值100元的新北幣合作店家優惠券，逛完展覽還能直接在周邊店家折抵消費。此外，DCC 碧潭廣場也同步推出「尋找小王子」活動，只要拍照上傳並加入指定LINE會員與分享貼文，就有機會抽中精美小禮。

在10月31日、11月1日、21日與22日的下午3點至6點，碧潭吊橋下更規劃了「街頭魔法 藝術再現」系列活動，邀請專業表演者帶來魔術、雜耍、特技與泡泡秀，非常適合全家大小一同來同樂放電。

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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碧潭 玫瑰 小王子

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