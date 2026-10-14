臺北溫泉季10/22登場！「北投百年湯+Yosakoi夜來祭」臺⽇⽂化交流打造秋⽇溫泉盛典

⼀年⼀度的北臺灣溫泉盛事「2026臺北溫泉季」將於10⽉22⽇⾄10⽉26⽇，在新北投溫泉區、七星街及七星公園周邊熱鬧展開。今年以「泉湧北投百年湯・北海道Yosakoi夜來祭」為主題，結合北投百年溫泉歷史、臺⽇⽂化交流、舞台展演、特⾊商圈、公益健康及觀光⾏銷等多元元素，邀請⺠眾走進北投，在秋⽇湯泉與⽂化祭典交織的氛圍中，感受臺北獨具特⾊的城市溫泉魅⼒。

臺北市政府觀光傳播局局長余祥表⽰，臺北擁有便捷的交通、多元豐富的城市⽂化，以及⾃然⽣態、歷史街區、美食體驗到夜間觀光等多樣旅遊資源，市府持續透過國際⾏銷、特⾊節慶及城市品牌推廣，深化臺北在國際觀光市場的能⾒度。臺北市獲《彭博Bloomberg》評選為2026年全球25⼤旅遊⽬的地之⼀，為全臺唯⼀入選城市；北投溫泉亦於交通部觀光署第2屆「觀光亮點獎」評選中獲選「⼗⼤觀光亮點」，讓世界看⾒臺北獨具特⾊的溫泉⽂化。 主辦單位台北市溫泉發展協會林致宇理事長表⽰，今年臺北溫泉季最⼤亮點之⼀，是特別邀請⽇本北海道YOSAKOI知名隊伍「平岸天神」來臺演出。

「2026臺北溫泉季」熱鬧登場（右至左）經濟部商業發展署蔡群儀組長、台灣商圈文化觀光產業聯合總會周水美總會長、台北市溫泉發展協會林致宇理事長、台北市政府觀光傳播局余祥局長、台北市政府產業發展局陳俊安局長合影。台北市溫泉發展協會／提供

YOSAKOI起源於⽇本⾼知縣，舞者⼿持象徵性的「鳴⼦」，隨著節奏整⿑舞動，後來發展成遍及⽇本各地的重要祭典⽂化；北海道YOSAKOI索朗祭更融入北海道⺠謠，形成充滿⼒量與熱情的演出風格。

除了北海道YOSAKOI，現場也規劃豐富的臺⽇藝⽂演出，包括⽇本湯澤藝妓、經典那卡⻄、YOYO親⼦歡唱、明華園歌仔戲及⾦曲之夜等不同類型的舞台節⽬，活動期間預計安排近50場精彩演出。此外，⽇本團體也將前往北投地區飯店及其他場域進⾏快閃演出，包括湯澤藝妓、男鹿⽣剝⿁太⿎及北海道YOSAKOI等。

今年臺北溫泉季不僅「好看」，更強調「好玩、好逛、好體驗」，活動現場規劃近百攤多元主題展區，串聯在地溫泉產業、特⾊商圈美食、⽂創好物與愛⼼公益資源，同時安排花浴衣設計⼤賞、DIY⼿作體驗、女巫嬉遊記搭配「Chain-in」APP數位集章拿好禮、公益捐⾎及健康宣導諮詢等活動，透過⽂化體驗、商圈展攤與公益參與，讓⺠眾從不同⾓度認識北投。

主辦單位也希望藉由活動⼈潮串聯周邊商圈與溫泉旅宿業，進⼀步帶動地⽅觀光及消費動能。另透過花浴衣、⽂創展攤與在地⽂化體驗，將北投既有的⽇式溫泉風情轉化為更具互動性的旅遊體驗。

「2026臺北溫泉季」熱鬧登場，貴賓為台灣商圈文化觀光產業聯合總會周水美總會長歡喜慶生。台北市溫泉發展協會／提供

「臺北溫泉季」今年也串聯⽇本多個溫泉觀光城市及亞太地區相關單位，藉由溫泉、⽂化與旅遊交流，拓展北投與國際溫泉城市之間的合作機會。「2026臺北溫泉季」活動期間部分路段將依活動需求實施分時段交通管制，包含新北投七星街、光明路等路段，新北投假⽇公⾞⼩39亦將配合活動調整⾏駛動線，提醒⺠眾出發前留意交通資訊，並多加利⽤⼤眾運輸⼯具前往。最新資訊可⾄「新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs」臉書粉絲專⾴及會場⼿冊查詢。