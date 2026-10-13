奶味藍荷包要空了！i-dle雨琦「GIGI快閃店」首度空降西門町 只開兩週、滿額贈好禮錯過哭慘

奶味藍(粉絲名 Neverland)準備好出發了嗎？南韓人氣女團I-DLE 成員雨琦（YUQI）的官方超萌角色「GIGI」正式登台啦！即日起至10月25日，「TODAY WITH GIGI」期間限定快閃店強勢進駐台北西門町，衝一波！

圖／i-dle雨琦官方角色GIGI快閃店提供

●沉浸式療癒空間，走進雨琦與GIGI的日常世界

本次快閃店特別選在台北西門町鬧區登場，整體空間以 GIGI 的可愛療癒氣息為主軸，打造出充滿生活感的夢幻場景。

圖／i-dle雨琦官方角色GIGI快閃店提供

現場特別規劃了充滿童趣與想像力的「蘿蔔農場」展區，讓粉絲彷彿直接走進 GIGI 的生活小屋；另一側則是以下午茶點與烘焙日常為靈感的「GIGI溫馨小廚房」，每一個角落都藏著滿滿的巧思與細節，讓大家不只是來買周邊，更能真切感受到雨琦與 GIGI 獨特的溫暖魅力。

圖／i-dle雨琦官方角色GIGI快閃店提供

●粉絲天堂！獨家周邊、台北場限定小卡同步登場

除了超好拍的打卡造景外，最讓粉絲瘋狂的莫過於豐富的官方周邊商品。本次快閃店特別推出多款雨琦官方角色 GIGI 的精選周邊，以及專屬的「台北場限定小卡」。

圖／i-dle雨琦官方角色GIGI快閃店提供

此外，現場也同步推出滿額贈好禮等超值福利，粉絲們快準備好摩拳擦掌、手刀衝刺。

圖／i-dle雨琦官方角色GIGI快閃店提供

「TODAY WITH GIGI」IN TAIPEI 快閃店

．活動日期： 2026年10月11日至10月25日

．營業時間： 11:00 ～ 21:00

．活動地點： UNDERCITY : XIMEN 西門地下市（第三廣場）

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