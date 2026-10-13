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連果蠅都被騙！大阪「超逼真食物模型專門店」快閃登台 最夯「食物模型DIY」台灣就能體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@designpocket_osaka
圖／IG@designpocket_osaka

不用飛大阪！來自日本大阪「超逼真食物模型專門店」登台，從握壽司、炸蝦、章魚燒到芒果冰統統有，個個真到不行，令人直呼「看著就很好吃」。

圖／IG@designpocket_osaka
圖／IG@designpocket_osaka

大阪超人氣食物模型專門店「Design Pocket」以超擬真的食物模型聞名，逼真程度堪稱「連果蠅都會被騙」。現在進駐南港LaLaport 5F，期間快閃至2027/1/4，讓大家不用特地跑大阪也能買到各式「美味模型」，像是翻炒中的炒飯、握壽司、各種炸物與鯛魚燒等，有的更變身吊飾隨帶隨走超級可愛。

南港LaLaport。記者林澔一／攝影
南港LaLaport。記者林澔一／攝影

此外，大阪店最受歡迎的「食物模型手作體驗」同樣搬進快閃店裡，可以自行手繪鮭魚油脂紋路，打造專屬逼真壽司模型，或是為章魚燒塗上醬汁、撒上海苔粉，都是十分特別且難得的DIY體驗。收費方式依現場為準。

為章魚燒模型擠上醬汁。圖／IG@designpocket_osaka
為章魚燒模型擠上醬汁。圖／IG@designpocket_osaka

體驗親手畫上鮭魚油脂紋路。圖／IG@designpocket_osaka
體驗親手畫上鮭魚油脂紋路。圖／IG@designpocket_osaka

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大阪 芒果 壽司 DIY 快閃店 LaLaport

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