「樂高三麗鷗」聯名來了！Hello Kitty 積木系列2027年登場　酷洛米、大耳狗粉絲期待值飆升

樂高積木即將迎來全新可愛聯名！樂高集團宣布與日本三麗鷗（Sanrio）展開多年期合作，計畫從2027年起推出以三麗鷗人氣角色為靈感的樂高產品，讓深受全球粉絲喜愛的角色魅力，透過積木創作呈現。消息公布後，也讓喜歡Hello Kitty及三麗鷗角色的收藏迷，開始關注首波商品的設計與上市資訊。

樂高攜手三麗鷗 2027年起推出聯名商品

這次合作結合樂高的積木創作特色與三麗鷗長年累積的角色魅力，未來有機會讓粉絲以不同方式欣賞熟悉的角色世界。三麗鷗旗下擁有多款人氣角色，其中Hello Kitty更是全球知名的代表性角色，搭配樂高積木的組裝與展示玩法，也為角色收藏增添不同想像。

圖／取自日本三麗鷗官網

根據雙方公布的合作消息，這是一項多年期計畫，首波產品預計自2027年起陸續推出。不過，目前官方尚未完整公開首波盒組名單、售價、積木顆粒數及各商品上市日期，實際商品內容仍有待後續公告。

Hello Kitty、酷洛米、大耳狗都會推出嗎？首波角色待公布

提到三麗鷗，除了Hello Kitty，酷洛米、大耳狗喜拿、美樂蒂及布丁狗等角色，也各自擁有不同年齡層的粉絲。若未來有機會以積木形式呈現角色造型、經典場景或特色配件，除了能成為粉絲的收藏選擇，也適合親子一起動手組裝，讓玩具不只停留在遊戲用途，更能延伸為房間擺飾等。

圖／取自日本三麗鷗官網

但目前不宜將上述角色全部視為已確認推出的商品。想掌握最新資訊，可持續關注樂高與三麗鷗官方網站，等待首波角色、商品外觀及販售資訊正式公開。隨著2027年推出計畫逐步揭曉，這場結合積木創意與三麗鷗角色魅力的合作，預料將成為收藏市場值得追蹤的新話題。

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