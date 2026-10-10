10月連假去哪玩？ 巨型蠟筆小新舒湖躺平「青草湖秋焰祭」 6場300秒絕美煙火秀、限定集章攻略一次看

連假這裡玩！「2026青草湖秋焰祭」驚喜攜手人氣動漫《蠟筆小新》，不僅打造全台首見、慵懶「斜躺在湖面上」的巨型小新氣偶，還有一系列超好拍的主題打卡點、浪漫湖畔燈光秀。最令人期待的重頭戲則是橫跨週末與國定假日的6場300秒高空煙火秀，搭配Chill市集與動漫音樂會，讓大小朋友從白天一路玩到夜晚。

全台首見！巨型《蠟筆小新》斜躺湖面超吸睛

圖／新竹市政府提供

今年「青草湖秋焰祭」將童趣可愛的元素完美融入青草湖的湖光山色中，活動現場一共設置了多達9大拍照打卡點。其中最受矚目的絕對是全台首見、直接「躺」在湖面上的巨型《蠟筆小新》氣偶，超萌姿態搭配微風與水波，絕對是今年秋季洗版IG的打卡神位！

浪漫破表！每晚燈光秀＋6場300秒水岸煙火

圖／新竹市政府提供

當夜幕低垂，青草湖立刻變身浪漫光影世界！活動期間每晚5點起，每半小時就會上演一場「湖畔燈光秀」，將光影、水面倒影與湖景完美交織。此外，最讓人期待的煙火秀將在週末及國定假日盛大施放，日期包含 10/11、10/17、10/18、10/24、10/25、10/26，每晚19:20準時點亮夜空，帶來長達300秒結合專屬配樂的水岸視覺饗宴！

好吃又好玩！「舒湖Chill市集」與動漫音樂會

圖／新竹市政府提供

不只好拍好看，好吃好玩的也沒少！活動期間的週末與國定假日，下午2點起就會熱鬧登場「舒湖Chill市集」，集結各式美食小吃、手作與快閃店。現場還準備了「蠟筆小新知識王」互動問答，挑戰成功就有機會把限量好禮帶回家。喜歡熱鬧的朋友更不要錯過 10/18的動漫音樂會（由新竹市立交響樂團現場演奏）以及 10/25的小新見面會，近距離互動絕對讓粉絲直呼太幸福！

城市集章順遊新竹

圖／新竹市政府提供

想要深度玩透透嗎？市府特別規劃了「城市集章活動」，串聯青草湖與新竹市區的特色景點，只要前往指定地點完成集章任務，就能免費兌換活動限定紀念品，非常適合安排一趟輕鬆愜意的秋日新竹小旅行！

2026青草湖秋焰祭

活動日期： 即日起至 10/26（10/11正式開幕）

活動地點： 新竹市青草湖

煙火施放時間： 10/11、10/17、10/18、10/24、10/25、10/26 每晚 19:20（每場300秒）

圖／新竹市政府提供

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