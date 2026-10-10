快訊

美國對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

曾向呂秀蓮求婚…董念台8月發文透露「快死了」自認善良：難道只能當流氓

雙連假打卡必訪！《天線寶寶》快閃萌翻信義區 近40款周邊重溫兒時記憶

聯合新聞網／ 旅遊美食作者皓小月
WeTrust信賴互動行銷提供
WeTrust信賴互動行銷提供

迷因前輩、也陪著許多人長大的經典兒童電視節目《天線寶寶》登陸信義區、在新光三越台北信義新天地A9快閃到11/8，剛好橫跨兩個連假，還不揪人來走走、重溫回憶嗎？

WeTrust信賴互動行銷提供
WeTrust信賴互動行銷提供

WeTrust信賴互動行銷提供
WeTrust信賴互動行銷提供

由丁丁、迪西、拉拉與小波，帶著好朋友吸塵器諾諾，在快閃店的門口迎接大家到來，看著他們門後的小腦袋，馬上喚醒大家的童年回憶；超萌的天線寶寶立牌，每個都可愛到不行，也等著粉絲留下滿滿回憶的合照！

WeTrust信賴互動行銷提供
WeTrust信賴互動行銷提供

拍照、打卡完別忘了逛逛商品區，近40款全新周邊等著粉絲們帶走，像是8款毛茸茸的「盲抽彩虹絨毛吊飾」掛在包包陪著你趴趴走；圓滾滾小臉的丁丁、迪西、拉拉與小波，在「立體叉子」陪你一起用餐吃美味，讓天線寶寶們的實用小物承包粉絲們的每個日常吧！

WeTrust信賴互動行銷提供
WeTrust信賴互動行銷提供

《天線寶寶》快閃店

日期：10/7～11/8

地點：新光三越 台北信義新天地A9，台北市信義區松壽路9號，9F宴會展演館

營業時間：周日至周四 11:00～21:30、周五六11:00～22:00

WeTrust信賴互動行銷提供
WeTrust信賴互動行銷提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

10月連假去哪玩？ 巨型蠟筆小新舒湖躺平「青草湖秋焰祭」 6場300秒絕美煙火秀、限定集章攻略一次看

「2026青草湖秋焰祭」10/11開幕至10/26，巨型蠟筆小新躺湖吸睛，6場300秒煙火、燈光秀、市集與動漫活動登場。

雙連假打卡必訪！《天線寶寶》快閃萌翻信義區 近40款周邊重溫兒時記憶

迷因前輩、也陪著許多人長大的經典兒童電視節目《天線寶寶》登陸信義區、在新光三越台北信義新天地A9快閃到11/8，剛好橫跨兩個連假，還不揪人來走走、重溫回憶嗎？

下雨天逛信義區免撐傘！她曝「逛街攻略」一路直達101：紅綠燈也不用等

網友分享信義區雨天免淋雨逛街路線，從Dream Plaza經百貨連通道、二樓空橋一路走到台北101；但大雨仍可能淋濕。

南投國慶典禮玩出新花樣！「一砲而紅」搭茶博 打響南投名號

南投縣政府今天上午在中興新村大操場舉辦國慶升旗典禮，吸引近3000人參加，不少民眾手持國旗、穿著國旗裝到場。縣府結合在地學校演出、農特產品推廣及南投世界茶業博覽會，現場準備1000份香蕉供民眾領取，穿著國旗裝者還可獲得限量茶博杯，吸引民眾排隊，增添國慶熱鬧氣氛。

全國最高的升旗典禮 山友國慶日衝玉山北峰見證國旗飄揚

今天雙十國慶日，中南部天氣晴朗，位於玉山北峰的中央氣象署玉山氣象站今晨舉行升旗典禮。前中央氣象局長鄭明典一早在臉書分享全國最高處的國慶升旗影片，畫面可見至少4名山友出席，國旗飄揚，襯映著藍天白雲的玉山主峰，畫面絕美。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。