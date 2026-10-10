雙連假打卡必訪！《天線寶寶》快閃萌翻信義區 近40款周邊重溫兒時記憶

迷因前輩、也陪著許多人長大的經典兒童電視節目《天線寶寶》登陸信義區、在新光三越台北信義新天地A9快閃到11/8，剛好橫跨兩個連假，還不揪人來走走、重溫回憶嗎？

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由丁丁、迪西、拉拉與小波，帶著好朋友吸塵器諾諾，在快閃店的門口迎接大家到來，看著他們門後的小腦袋，馬上喚醒大家的童年回憶；超萌的天線寶寶立牌，每個都可愛到不行，也等著粉絲留下滿滿回憶的合照！

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拍照、打卡完別忘了逛逛商品區，近40款全新周邊等著粉絲們帶走，像是8款毛茸茸的「盲抽彩虹絨毛吊飾」掛在包包陪著你趴趴走；圓滾滾小臉的丁丁、迪西、拉拉與小波，在「立體叉子」陪你一起用餐吃美味，讓天線寶寶們的實用小物承包粉絲們的每個日常吧！

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《天線寶寶》快閃店

日期：10/7～11/8

地點：新光三越 台北信義新天地A9，台北市信義區松壽路9號，9F宴會展演館

營業時間：周日至周四 11:00～21:30、周五六11:00～22:00

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