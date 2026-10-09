早起排隊也值得！115年全台「國慶紀念品」懶人包 紀念隨行杯、100元早餐券免費送 領取時間、地點一次看

早起排隊也要拿！中華民國115年雙十國慶升旗典禮於各地盛大展開，多個縣市推出各項「國慶紀念品」不僅實用也具有紀念價值，且統統免費領取，邀請民眾一同為中華民國慶生兼拿紀念好禮。

⬤ 新北市「國慶紀念隨行杯」限量500份

圖／我的新北市粉專

10/10當日7:30起，在新北第二行政中心前廣場（捷運先嗇宮站）依排隊順序發放，送完為止。

⬤ 桃園市「國慶聯名運動毛巾」限量發放

圖／桃園市政府民政局粉專

已於「桃園市市民卡APP」報名成功者（限量2,026名），10/10 8:00-8:30，依照「身分證字號末三碼」並出示「個人身分證件」至桃園市政府府前廣場現場報到處完成報到，即可領取「桃園國慶聯名運動毛巾」乙條。

⬤ 新竹縣「升旗紀念品」限量發放

圖／新竹縣政府提供

10/10 6:40起，於新竹縣政府前廣場開始發放號碼牌，6:50起憑號碼牌領取「皮皮獅茄芷袋、花朵風車國旗及社區市集兌換券」，限量2,000份，每人限領1份，發完為止（領取後工作人員將於手背蓋章）。

圖／新竹市政府提供

新竹市國慶早餐市集於10/10 6:30起登場，現場提供限量300張、每張面額100元的「早餐券」，自當日6:30起可至現場兌換處出示會場打卡並上傳社群之畫面、領取號碼牌，並於8:25升旗典禮結束後兌換早餐券1張。

紀念品部分，6:30起領取號碼牌，完成幸福投票並取得兌換券，於8:25後依抽籤結果兌換，有機會抽到帽子500份及手機吊飾400份；另參加「幸福挑戰賽」完成三關中的任一關，即可兌換客製化磁吸胸章1個，限量400份。

⬤ 台中市「POLI密扣式水壺、小國旗」限量發放

圖／台中市政府提供

10/10當日6:30起於台灣大道市政大樓府前廣場發放限量「POLI密扣式水壺」及「小國旗」，5:50起沿隊伍起點發放兌換券，憑券於7:30前領取。

⬤ 雲林縣「國旗風車、國慶帽及毛巾」限量發放

雲林縣限量發放國慶紀念品。記者蔡維斌／攝影

10/10 7:00起於斗六棒球場前廣場發放健走兌換券，限量800名，參加升級即贈「國旗風車」；完成健走並集滿紀念章後，憑券兌領「國慶帽及毛巾」，現場拍照打卡上傳還有機會獲得限量好禮，送完為止。

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