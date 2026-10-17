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你的證件照還是三年前那張嗎？台北、台中、台南 4 間韓式證件照、形象照推薦

聯合新聞網／ 七分之二的探索

護照過期、履歷要更新，或是單純想換一張比較能代表現在自己的照片，證件照和形象照大概是每隔幾年就會遇到一次的小任務。這次整理了四間分別在台北、台中、台南的照相館，都提供韓式證件照或形象照，妝髮和拍攝的風格各有一點不同，可以依自己想呈現的樣子挑選。

1. Qoopio 大研創意

🏠地址：台北市文山區景美街1-2號

🕰營業時間：週一至週四 12:00-21:00

大研創意在台北有兩間店，中山店和景美店都離捷運站不遠。團隊成員多是設計背景出身，走的是比較不商業、沒有壓力的風格，店裡也貼心準備了拖鞋和置物櫃，一進門就能感覺放鬆舒適的氣氛。

除了韓式證件照，也有半身、全身形象照，以及企業拍攝、體態紀錄等服務，項目蠻多元的。拍形象照時，攝影師會依當天的服裝挑選合適的背景色，如果擔心衣服顏色不好搭，也可以多帶一套備用。妝髮部分會依照臉型調整眉型和輪廓，拍完後修圖也會先讓客人確認，覺得哪裡不自然都可以再提出調整。因為預約人數眾多，建議提早上官網訂時間，取件大約需要三到四週。


2. 亞洲攝影

🏠地址：台中市中區中華路一段 86 號

🕰營業時間：平日 10:00-21:00，週六 11:30-21:00，週日公休

亞洲攝影開業將近 60 年的老字號，是台中第二家數位化的照相館。店家除了證件照和形象照，全家福、寶寶照也都有在拍，服務的種類滿豐富的。

妝髮和風格老闆拍攝前都會先溝通，證件照或形象照都可以選擇比較柔和的日韓系打光，或是立體感較強的歐美系。如果對成品有想調整的地方，也可以在精修前先提出來，確定後再約時間取件。如果本來只打算拍證件照，臨時也想順便拍一張形象照留著用，兩種需求都能一次處理。


3. 52Hz 照相館

🏠地址：台南市東區小東路 248-10 號

🕰營業時間：週一至週日 11:00-20:00，週三公休

52Hz 照相館在台南東區小東路上，周邊設有停車格與收費停車場，開車前往相當方便。店內空間規劃得很用心，將區域各自獨立，動線清晰且互不干擾。這裡的服務很多元，除了基本的證件照與形象照，還提供孕婦寫真、全家福及情侶寫真等選擇。

貼心的是，店家會在拍攝前一天發送提醒通知。梳化時，造型師會先溝通想要的妝髮偏好，過程大約 30 分鐘，攝影師除了專業引導動作，也會讓你透過螢幕即時確認畫面並整理儀容。若臨時急需照片，最快 10 分鐘就能拿到，若不趕時間，推薦選擇包含精緻妝髮的方案，慢慢打磨出滿意的照片。


4. J 相館

🏠地址：臺南市東區崇信里東門路二段456號

🕰營業時間：09:00-21:00 預約制，詳細時段請洽官方預約系統

成立於民國 105 年的 J 相館，主打韓式證件照、個人形象照與商業攝影，是台南頗具資歷的證件照工作室，目前在高雄也設有分店。整體空間明亮舒適，且採用獨立攝影棚，拍攝時不會有其他客人在旁，隱私度極高。

若選擇加購妝髮，化妝師會先了解你對直、捲髮的偏好，再根據臉型量身打造專屬造型。拍攝過程中，攝影師除了耐心引導姿勢與表情，也會讓你隨時檢視成果，若不滿意皆可重拍至滿意為止。店家非常願意花時間與客人慢慢磨合，特別適合面對鏡頭容易緊張、需要多一點引導與耐心的人。


完整文章請看：台北形象照推薦｜個人職業照這邊拍！6 間台北專業形象照相館評比

完整文章請看：台中形象照推薦｜超專業個人寫真！5 間台中形象藝術照拍攝評比

完整文章請看：台南韓式證件照推薦｜韓系大頭照便宜入手！6 間台南證件照相館評比

七分之二的探索

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