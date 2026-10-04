「FREAK’S STORE」台灣首店11月開幕！日本40年潮流選品店插旗台北東區，限定商品與開幕活動一次看

喜歡日本潮流選品與美式休閒風格的人，台北東區11月又有新去處！來自日本的知名選品店FREAK’S STORE宣布正式進軍台灣，將在品牌創立40週年的2026年，於台北東區開出海外第一間實體店「FREAK’S STORE TAIPEI」，預計11月6日正式開幕。品牌也同步預告，台灣首店開幕期間將推出限定商品、滿額贈禮及特別企劃，讓這間日本人氣選品店首次登台就成為潮流迷關注焦點。

圖／FREAK’S STORE提供

FREAK’S STORE台北東區開幕 40年品牌首度跨出台灣

FREAK’S STORE誕生於1986年日本，最初以美國文化為靈感，將美式休閒元素融入服飾選品，再逐步拓展至音樂、藝術、電影、運動與生活風格等不同領域。品牌並非只強調單一服裝風格，而是希望透過不同文化內容，呈現具有個人特色的Lifestyle。2026年適逢品牌成立40週年，這次選擇台灣作為海外拓展第一站，也讓台北首店成為品牌發展歷程中的重要新篇章。

圖／FREAK’S STORE提供

這次登台的「FREAK’S STORE TAIPEI」定位為海外首間路面店，店址落腳台北市大安區敦化南路一段187巷38號1樓，11月6日正式開幕，每日營業時間為13：00至21：00。對於平常習慣在東區逛街、尋找日本品牌與潮流選物的消費者來說，未來也能把FREAK’S STORE排進台北東區的逛街路線。

圖／FREAK’S STORE提供

台灣限定商品搶先登場 開幕還有滿額禮與特別企劃

除了海外首店本身就是亮點，FREAK’S STORE也為台灣市場準備專屬內容。官方目前已確認，FREAK’S STORE TAIPEI開幕期間將推出台灣限定商品、滿額禮及特別活動，不過實際限定品項與贈禮內容仍將陸續公布，品牌也提醒粉絲可持續關注台灣官方社群，掌握最新開幕資訊。

值得注意的是，FREAK’S STORE此次來台並非單純複製日本既有門市，而是希望從台北開始發展品牌在海外的新故事。2026年適逢FREAK’S STORE創立40週年，品牌以「ALWAYS FREAK’S」作為週年主題，預計推出40週年限定聯名系列與紀念企劃；台灣首店也搭上這個重要時間點正式亮相，對熟悉品牌的日本潮流迷來說更具收藏與朝聖意義。

圖／FREAK’S STORE提供

FREAK’S STORE不只賣衣服 從時尚延伸到音樂、藝術與生活

FREAK’S STORE背後的DAYTONA INTERNATIONAL，品牌版圖也不只一個服飾選品品牌，旗下還有CAHLUMN、Freada、Firsthand、PUBLUX等品牌，同時跨足住宅、電影、共享空間及文化社群等不同領域。這樣的發展也反映FREAK’S STORE長期強調的品牌概念：從服裝出發，將時尚與音樂、藝術、電影、運動、美食等文化元素串聯，形成更完整的生活風格提案。

對台灣消費者而言，FREAK’S STORE正式進駐台北東區，不只是多一間日本潮流服飾店，而是日本經營40年的選品文化首次以海外旗艦店形式來到台灣。隨著11月6日開幕日期確定，台灣限定商品、滿額禮與開幕特別活動也將陸續公開，喜歡日系選品、美式休閒穿搭或日本潮流文化的人，可以先把這個日期記下來。

FREAK’S STORE TAIPEI店舖資訊

開幕日期｜2026年11月6日

地址｜台北市大安區敦化南路一段187巷38號1樓

營業時間｜13：00～21：00

開幕內容｜台灣限定商品、滿額禮、特別企劃活動

品牌創立｜1986年，日本

2026年亮點｜品牌創立40週年、海外首間店正式落腳台灣

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」