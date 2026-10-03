台南人衝最後一波！ 新光三越台南中山店10/31熄燈 全館最後出清「最低1折」

台南人先衝了！矗立火車站前商圈整整30個年頭的「新光三越台南中山店」，正式宣布將於2026年10月31日熄燈謝幕，隨著倒數鐘聲響起，館方自10月起推出最後一檔「璀璨30．感謝有你」出清活動，全館最低1折起。

圖／新光三越提供

新光三越台南中山店位於台南市中西區中山路162號，自1996年10月開幕營業近30年，至今見證了無數高中生放學後的穿搭時光、情侶的首場電影約會與假日的家庭採買。這座陪伴府城走過精采歲月的老字號商場，選在邁入第30個年頭，將於10月31日營業結束，止步於此並優雅轉身。

圖／新光三越提供

感謝一路相伴的消費者，館方啟動「璀璨30．感謝有你」告別特賣。全館從國際名品、生活寢具到科技產品全面祭出破盤優惠，整體折扣最低下殺1折：

-萬件潮流服飾與鞋款： THE NORTH FACE、adidas、PUMA、MIZUNO、asics 等5大熱門運動品牌全面3.8折起；Levi’s 與 Lee 等經典牛仔品牌下殺3折；AS 集團女鞋除3折起外，更享有滿3,000元折300元回饋，賣場內還有萬件男女裝與內衣直接壓到千元有找。

圖／新光三越提供

-頂級寢具與生活家電： 金安德森天絲四件組床包由原價2萬多元一口氣砍至2,980元；JOHNSON喬山按摩椅祭出對折半價出清；法雅客則釋出熱門手機與電腦展售機，最低只要5折即可入手。

-會員獨家滿額贈： 10月指定波段（1日至8日、9日至11日、16日至18日、30日至31日）單筆消費滿3,000元，直接加碼贈送1,000點 skm points。

圖／新光三越提供

館方也將回憶化為實體紀念物，於10月9日至11日全館累積消費滿2,000元，即可換取限量「山寶帆布袋吊飾組」；10月24日至26日更攜手在地古蹟，推出象徵招財保平安的「山寶×台灣祀典武廟聯名錢母」，首五日亦提供憑發票兌換限量來店禮的專屬心意。

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