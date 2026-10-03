12/12故宮夜間開放！2026故宮之夜「百駿圖」變身時尚秀　10大展間闖關、Cosplay盛裝入宮

故宮12/12晚上也能逛！國立故宮博物院年度夜間藝文活動「2026故宮之夜—百駿奔騰・嗨翻故宮」將於12月12日登場，以清代郎世寧〈百駿圖〉為主題，將故宮展覽空間延伸成夜間體驗場域，活動門票限量3000張，手刀開搶！

12/12夜遊故宮！「百駿圖」化身時尚走秀

圖／國立故宮博物院提供

12月12日「故宮之夜」將於晚間6點至9點，在故宮北部院區舉行，活動以院藏清代郎世寧〈百駿圖〉作為視覺核心，將文物、服裝、音樂與互動體驗結合。民眾除了可以夜間走進故宮，也能參與「盛裝入宮」，漢服、西洋宮廷服飾或自行創作的造型都可以參加，現場還提供簡易穿戴服飾及拍照小物租借，並設置不同主題的拍攝場景。

圖／國立故宮博物院提供

現場另安排「百駿圖走秀」，由實踐大學服裝設計系學生從〈百駿圖〉中的駿馬姿態、色彩與線條汲取靈感，轉化為現代服裝設計，讓經典畫作以時尚形式重新呈現。

圖／國立故宮博物院提供

10大展間闖關！集滿5章可換「幸運御守」

圖／國立故宮博物院提供

今年活動另一項重點是「10大展間文物探索闖關體驗」，精選故宮10個展間，依照不同展覽內容設計互動任務，民眾可以透過問答、角色扮演、手作等方式認識文物，主題包括「宮廷生活大考驗」、「識寶高手－宮廷珍玩盲猜」、「我是文物修復師」、「我是哪個紅樓人物？」、「陶瓷色彩鑑定」及「你是哪塊名硯？」等。

10個展間並非固定路線，參加者可以自行選擇探索順序，完成指定任務並集滿5個章，即可兌換限量「幸運御守」，讓原本以看展為主的行程增加互動玩法。

國樂＋電音夜間舞台跨界演出！早鳥票限量3000張

現場也安排「東西共鳴」國樂×電音跨界演出，由國樂演奏者與DJ丁培倫DinPei合作，將大提琴、笛子、二胡、琵琶等傳統樂器音色融入電子音樂節拍，呈現傳統音樂與當代聲響的跨界組合。

「故宮之夜」採限量入場，早鳥票售價400元，自即日起至10月11日開賣、一般票450元，10月12日至12月12日開賣，兩種票券合計限量3000張，售完為止、未滿6歲孩童免票入場。活動當日使用電子票券QR Code入場，並可獲得限量「小翠吊飾」。

此外，憑活動票券還可享故宮禮品商店9折、故宮晶華晚餐9折加贈點心，以及三希堂、閒居賦9折用餐優惠，詳細活動與售票資訊可上2026故宮之夜活動網站查詢。

圖／國立故宮博物院提供

「2026故宮之夜—百駿奔騰・嗨翻故宮」

時間｜2026年12月12日（六）18：00～21：00

地點｜國立故宮博物院北部院區

早鳥票｜400元，10月1日至10月11日

一般票｜450元，10月12日至12月12日

免票｜未滿6歲孩童

售票｜故宮之夜官方售票網站

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