雙北百貨新戰局！2027台北華城匯與新北Tpark登場，商場版圖擴張1次看

台北、新北百貨市場迎來新一波版圖洗牌。2026年台北市先有大巨蛋「遠東Garden City」正式開幕，帶進超過560個品牌，讓東區商圈再添大型購物聚落；放眼2027年，大直「華城匯」預計開幕，主打AI智慧服務、能源科技與生活體驗。新北方面，新莊宏匯廣場持續深耕副都心商圈，板橋Tpark等大型開發案也持續推進，雙北商業版圖可望持續出現新變化。

大巨蛋遠東Garden City正式開幕 3.6萬坪商業空間集結超過560品牌

2026年雙北百貨最受矚目的新據點之一，便是遠東SOGO經營的「遠東Garden City」。商場歷經分區開發，已於2026年9月16日正式全區開幕，整體營業面積約3.6萬坪，引進超過560個品牌，其中包含近200個全台首店、百貨首櫃及新型態概念店。

圖／各百貨業者提供

Garden City並非傳統單一百貨，而是由大巨蛋園區不同區域串連而成，包含食尚庭園、花園綠廊、光之花園及B區「莫內花園」。其中B區約3萬坪，從地下2樓一路延伸至8樓，結合餐飲、精品、家居、親子及娛樂等不同業態。遠東集團也指出，Garden City希望透過更多公共空間及體驗型場域，改變過往單純以坪效為核心的百貨模式。

大直2027年再迎新百貨 華城匯主打AI與科技生活

除了已經登場的Garden City，台北市下一波新商場焦點則落在大直。「華城匯」官方定位為結合智能購物、國際餐飲、AI沉浸式娛樂及親子休閒的商業空間，預計2027年第二季開幕。官方資料顯示，商場位於台北市中山區敬業三路123號，並以AI科技、能源應用與五感體驗作為主要發展方向。

圖／各百貨業者提供

華城匯整體樓地板面積約1.3萬坪，其中1至6樓規劃為購物商場，商業空間約7,900坪，另設有約776坪戶外綠地。不同於傳統百貨以品牌招商為主要訴求，華城匯進一步規劃AI互動服務、會員與CRM系統及科技娛樂場景，預計為大直商圈加入不同型態的消費體驗。

新北商業版圖持續擴張 宏匯廣場深耕新莊副都心

新北市同樣持續布局大型商業空間。新莊宏匯廣場位於新北大道四段，宏匯集團官方資料指出，商場以新莊、三重、蘆洲、五股及泰山等區域為主要生活圈，並隨著周邊企業總部及聯合辦公大樓進駐，持續擴充餐飲與娛樂內容；館內亦設有日本Sony Music旗下「ZEPP NEW TAIPEI」音樂展演場館。

圖／各百貨業者提供

值得注意的是，宏匯集團目前在新莊仍有其他商業開發項目，官方專案資料可見「宏匯思源廣場」等布局，顯示集團持續擴大新莊商業版圖。不過目前公開官方資訊並未明確確認外界所稱「宏匯廣場二期4層樓、約6,000坪」的完整規模，因此相關數字仍有待後續官方公布。

從台北大巨蛋到大直，再延伸至新莊、板橋，雙北百貨市場未來幾年的變化，已不只是「誰開新店」的競爭，而是購物、餐飲、娛樂、科技與城市生活場景的重新整合。2026年Garden City正式加入市場後，2027年華城匯等新商業據點接續登場，也讓雙北百貨版圖持續出現新的消費聚落。

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