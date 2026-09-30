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GD個人潮牌重磅聯名麥當勞！「MV神物彩蛋」網驚呼：不愧是細節控
韓流天王G-Dragon（GD）再次展現驚人帶貨力，他個人潮牌「PEACEMINUSONE」近期與麥當勞合作推出限量周邊，包括麥當勞復古帽、聯名肩背包以及精緻徽章組，其中最讓粉絲瘋狂的復古帽，正是GD去年歌曲「Too Bad」MV中所佩戴的經典帽款，背後更暗藏彩蛋。
這次的限量聯名周邊是由韓國麥當勞主導，並同步於亞洲13個市場展開的全球大型企劃。將麥當勞的經典元素與PEACEMINUSONE標誌性的潮流設計融合。而復古帽其實是麥當勞1980年代時期的員工制服帽，而韓國第一間麥當勞門市，恰巧就是在GD出生的「1988 年」開幕，他將自己的出生年份與品牌歷史交織，「細節控」的性格一覽無遺。
此外，聯名肩背包印上了麥當勞經典金黃拱門與PEACEMINUSONE潮流 Logo，徽章組則包含「McD愛心」、「小雛菊」與「薯條」3款可愛設計。韓國麥當勞28日開賣已搶瘋，台灣則是今（30）日開賣，同樣有滿滿人潮要搶GD的商品。韓國麥當勞官方表示，未來將持續推出更多從韓國發源的多元潮流內容，帶給全球顧客全新的品牌體驗。
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