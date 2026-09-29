貓奴暴動！ 韓國人氣「3米巨型黑貓」空降高雄駁二 連4周末快閃市集、打卡免費送周邊

南台灣的貓奴們尖叫！韓國新銳人氣IP「ingki 英吉貓」2026秋日強勢登陸高雄與屏東，攜手誠品生活打造「貓步漫遊者」主題市集與首次亮相的油畫創作展，雙十連假更將在衛武營空降高達「3公尺的巨大黑貓氣偶」，搭配人氣排隊美食進駐與滿滿打卡好康等你來。

圖／翻攝誠品人 eslite member FB粉專

墨水化成萌貓！韓國話題 IP「ingki英吉」首度漫遊南台灣

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有著圓滾滾身軀、水汪汪大眼的黑色貓咪「ingki 英吉」，是由韓國藝術家金藝琳創作，靈感來自沾水筆墨水不慎滴落畫紙暈開的自然輪廓，意外勾勒出黑貓的靈動模樣。此次 ingki 走出畫布跨海來到南台灣，化身為穿梭在港灣與綠地之間的「貓步漫遊者」，陪伴大家度過秋日假期。

直擊駁二藝術特區！週末戶外市集開逛、打卡抽限定造型一卡通

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即日起至10月26日期間的每個週末下午14:00至20:00，誠品生活駁二旁的「藝術廣場」化身為風格文創市集，現場齊聚多家文創手作品牌。誠品駁二店內還能近距離欣賞多達12幅首度公開展出的ingki原創油畫作品（高雄義享店亦同步展出主題畫作）。

現場也祭出多重好禮回饋粉絲：

．於市集現場打卡上傳社群，即可免費兌換「市集限定防水貼紙」，還有機會抽中限量絨毛掛娃。

．誠品會員掃描現場活動 QR Code 打卡，即可抽「誠品獨家 ingki 造型一卡通」。

．市集消費累積滿 2,000 元，直接將實用又可愛的「ingki 提袋」帶回家。

．拍攝館內展覽／布置照片（畫面需包含ingki），於個人社群媒體發文打卡並hashtag指定關鍵字之一『#誠品生活駁二 #貓步漫遊者』，至書店服務台出示打卡成功畫面，即可兌換「ingki在誠品 造型磁鐵」乙個。

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雙十連假限時3天！「3米高巨型黑貓」突襲衛武營榕樹廣場

最吸睛的重頭戲則鎖定國慶雙十連假！10月9日至10月11日限時三天，衛武營國家藝術文化中心的榕樹廣場將打造快閃市集，屆時現場將矗立一座高達3公尺的超巨大「ingki 氣偶」，連假洗版 IG 的打卡首選。

衛武營快閃市集更邀來道地南歐巴爾幹傳統烤肉「光頭BBQ」、人氣古早味「頑固油飯」等熱門美食助陣。民眾只要與3米巨貓合照打卡，就能免費獲贈「限定涼扇」；憑衛武營誠品書店或 expo 專區的消費發票，還能以299元超值加購「英吉玩趣手機掛繩組」，把可愛隨身帶出門。

高屏門市加碼同慶！滿額蒐集限定造型磁鐵、冷水杯

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誠品生活高雄大遠百店、義享店以及屏東店也同步推出週年慶專屬回饋，誠品會員單筆消費滿500元即可獲贈各門市專屬的限定造型磁鐵；消費滿6,600元則能兌換超實用的「咕嚕咕嚕冷水杯」，讓貓奴們把滿滿的萌貓周邊帶回家收藏。

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