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南港生技隧道通車 通勤族大幅縮減交通時間

中央社／ 台北28日電
南港生技隧道暨生技路交通系統，工程歷時4年，隧道全長707公尺。中央社
南港生技隧道暨生技路交通系統，工程歷時4年，隧道全長707公尺。中央社

內政部今天表示，「國家生技研究園區聯外道路（生技隧道暨生技路）」通車典禮上午舉行，內政部次長吳堂安表示，尖峰時段忠孝東路7段、研究院路交通負荷較大，完工後不僅打通南港、汐止交通動脈，也讓通勤族大幅縮減交通時間，全面升級當地道路服務機能。

內政部上午發布新聞稿指出，「國家生技研究園區聯外道路（生技隧道暨生技路）」通車典禮上午舉行，吳堂安、國民黨立委李彥秀、台北市副市長張溫德、內政部國土管理署總工程司曾正宗及地方民意代表等人出席。

吳堂安致詞表示，隨國家生技研究園區發展，南港地區產業及就業人口持續增加，帶動區域發展衍生的交通需求，中央全額補助新台幣18億7800萬元興建聯外道路，打通忠孝東路7段至研究院路1段130巷的交通瓶頸，同時串聯生技園區、南港車站、捷運南港站及周邊生活圈，完善南港整體交通路網。

吳堂安指出，隨著國家生技研究園區進駐，帶動超過2400名就業人口，尖峰時段忠孝東路7段及研究院路交通負荷較大，工程完工後不僅打通南港舊莊、四分溪及汐止橫科一帶交通動脈，也讓數萬名往返市中心的在地居民與通勤族大幅縮減交通時間，全面升級當地道路服務機能。

吳堂安表示，此案不僅改善日常交通路網，也兼具防災功能。未來若研究院路因防汛需求或特殊情況無法通行時，將可提供四分溪南側地區通往市區的替代動線，強化區域交通韌性及緊急應變能力；隧道內設置獨立人行道及自行車道，亦兼顧通勤、休閒及綠色運輸需求，讓交通建設兼顧產業發展、居民生活及防災安全等多元需求。

吳堂安強調，國家生技研究園區聯外道路不只是一項交通建設，更是中央與地方攜手推動南港地區發展的重要里程碑。內政部近年持續透過「國家生技研究園區聯外道路興建計畫」、「提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「均衡城鄉村里道路改善計畫」等建設方案，協助台北市改善道路及通行環境，累計核定67件工程、補助經費逾24億元，未來中央將持續與地方政府合作，為市民打造更安全、舒適且具韌性的通行環境。

通勤族 生技 隧道

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