2026教師節祭孔大典登場！台南孔廟360週年「禮虎LiHo」御守、智慧糕免費帶回家

2026年中秋連假最後一天適逢9月28日教師節，想在假期尾聲安排一趟不同於賞月、逛市集的文化小旅行，不妨提早起床走進孔廟。台南孔廟今年迎來建廟360週年，將於教師節清晨舉行秋季釋奠儀典，除了能感受傳統祭孔禮制，觀禮還有機會獲得「禮虎LiHo祈願御守」及智慧糕；台北孔廟同日也舉行孔子誕辰2576週年釋奠典禮，準備限定紀念品與糕餅，兩地都成為教師節清晨值得安排的文化景點。

圖／取自「台南市孔廟文化基金會」臉書粉絲團

台南孔廟360週年 9月28日清晨5點迎秋祭

台南孔廟建於1665年，是台灣歷史上第一所官學，因此有「全台首學」之稱。今年適逢建廟360週年，孔廟持續以傳統祭典延續文教精神，9月28日教師節清晨5點至6點將在大成殿舉行「大成至聖先師孔子誕辰三六十週年釋奠儀典」。台南孔廟長年維持春、秋兩季於清晨舉行祭典的傳統，想親身感受禮樂、佾舞與古禮氛圍，可趁天色初亮時入場觀禮。

圖／取自「台南市孔廟文化基金會」臉書粉絲團

今年360週年也有專屬文化角色「禮虎LiHo」登場，孔廟官方商品目前推出「禮虎LiHo祈願御守」，分成紅色「佾舞款」與綠色「論語款」兩種設計，將祭孔文化轉化為適合隨身收藏的祈福小物。教師節當天參與釋奠儀典，還有智慧糕可領取，讓清晨祭孔行程多了一份「求智慧」的節慶寓意。

圖／取自「台南市孔廟文化基金會」臉書粉絲團

台北孔廟同步祭孔 限定「儒風行旅包」加智慧糕

不只台南，台北孔廟9月28日也將舉辦孔子誕辰2576週年釋奠典禮，清晨5時20分開放參禮民眾入場，典禮於6時舉行。官方今年準備「儒風行旅包」雙肩後背包，以佾生黃搭配Q版孔子圖像，並推出由李亭香製作的「好事花生智慧糕」，參禮民眾可憑參禮證兌換紀念品。

需要注意的是，台北孔廟採參禮證制度，9月28日當天清晨5時20分會在黌門口提供100張參禮證，採現場排隊、送完為止；憑證入場及兌換紀念品，每人限領1份，紀念品兌換至上午10時前。官方也提醒，典禮進行期間會暫停入場，現場不設座位，10歲以下兒童不開放參加。

圖／取自「台南市孔廟文化基金會」臉書粉絲團

對旅人來說，2026教師節剛好接上中秋連假最後一天，不妨把行程安排成一趟「清晨祭孔＋古蹟散步」。台南孔廟周邊還有台南美術館、台灣文學館等景點，祭典結束後即可接續市區早午餐與古蹟行程；若在台北，則可串聯大龍峒、迪化街等城市文化路線，讓連假最後一天從一場傳統儀典開始。

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