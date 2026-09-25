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快閃三創免費拍！「飛天小女警×熊熊遇見你」首度合體 7大萌系造景、百款周邊買到剁手

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店
圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店

卡通控準備集體失心瘋！陪伴無數人長大的卡通頻道雙巨頭—《飛天小女警》與《熊熊遇見你》重磅聯手，以「Power Playdate」為核心主題打造期間限定快閃店，正式進駐台北三創生活園區一樓，即日起一路快閃至10月28日，祭出全程免門票參觀，帶大家一秒走進最療癒的童趣樂園。

圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店
圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店

角色互換太犯規！7大打卡區＋趣味抽卡機必拍

這次兩部作品大玩跨界主題視覺「靈魂互換」，花花、泡泡與毛毛戴上毛茸茸的熊熊連帽披肩，大大、胖達和阿極則換上小女警的招牌配色彩衣，反差感直接萌出新高度。

圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店
圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店

入口處有六位主角化身的「氣球迎賓區」與清爽滿點的「冰棒迎賓區」列隊歡迎；往內走還能看到以巨大夾子定格角色互動的「夾娃娃機造景區」、阿極緊抱毛毛氣球的「超Q氣球大集合」，以及買完戰利品必拍的「相片牆」。除了拍照打卡，現場同步引進人氣抽卡機，內藏14款限定角色小卡，並設有主題拍貼機與姓名貼機，讓粉絲能把專屬紀念帶回家。

圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店
圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店

日常小物全被萌化！破百款限定周邊荷包失守

圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店
圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店

周邊商品區更帶來超過百款全新實用選物，涵蓋外出穿搭與居家辦公系列。外出派推薦入手角色刺繡風格的造型側背包、絨毛造型別針與髮夾；上班族必備的則有ID卡套、具吸水功能的陶瓷杯墊、夢幻愛心流沙杯墊及辦公桌必吸的鏡面磁鐵。

圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店
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生活質感好物則包含具備夜燈氛圍的三角招牌燈箱（250元）、AirPods保護軟套（350元）、鑰匙圈（268元）以及多款5吋至6吋的立姿變裝玩偶，讓經典角色的溫暖陪伴融入日常生活每個角落。

圖／《飛天小女警X熊熊遇見你》快閃店
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《飛天小女警 X 熊熊遇見你》快閃店

．活動期間： 2026年9月24日 至 2026年10月28日

．營業時間： 11:00 ～ 21:30

．活動地點： 台北三創生活園區 1F（台北市中正區市民大道三段2號）

．門票資訊： 免費入場

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飛天小女警 快閃店 三創生活園區

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