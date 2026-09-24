寶可夢30周年夯爆！中秋連假衝中山站撕「精靈球貼紙牆」 10月轉戰信義區「GO集章趣」

全台訓練家手刀出動！歡慶寶可夢迎來30週年，台北接連活動熱潮不斷，近日在捷運中山站打造了「精靈球貼紙打卡牆」，熱潮一掃而空，貼紙牆將在中秋連假重點補貨；接著10月更有《Pokémon GO》空降信義區香堤大道廣場，一次解鎖專屬集章任務，還會有限定款「粉紅皮卡丘」現身，趕快筆記衝了！

中山站B1化身補給站！免費「精靈球貼紙牆」中秋連假第二波開搶

《Pokémon GO》×「PokéXciting! in台北」將於信義商圈登場。圖／Scopely Explore提供

近期捷運中山站B1大廳層（1至4號出口往地下街方向）成為全台北最熱門的打卡地標，即日起至10月2日，打造了整面壯觀的「精靈球貼紙牆」，吸引滿滿人潮駐足，每張貼紙撕開後背面都隨機印有30週年限定版寶可夢，猶如拆實體盲盒般充滿驚喜，且現場每人限撕一張、完全免費體驗。

「寶可夢30週年：尋找你的寶可夢」的免費精靈球貼紙牆。圖／翻攝IG@pokemon_taiwan

精靈球貼紙採每日限量補貨，往往在上午8點半前就被秒殺一空，現場工作人員甚至得舉牌提醒補貨梯次，最新消息釋出，中秋連假9月25日至9月28日重點補貨。

除了精靈球牆外，周邊還設有巨型伊布等經典角色拍照區與30週年電子看板，出示《Pokémon GO》畫面或完成社群打卡任務更有機會領取手拿扇、明信片等周邊。想順利拿到貼紙的民眾，務必提早出發卡位。

「寶可夢30週年：尋找你的寶可夢」的免費精靈球貼紙牆。圖／翻攝IG@pokemon_taiwan

捷運中山站「寶可夢30週年：尋找你的寶可夢」活動

．地點：台北捷運中山站B1大廳層（1～4號出口十字交叉口往中山地下街）

．活動檔期：即日起至2026年10月2日（中秋連假9月25日至9月28日重點補貨）

．亮點：免費精靈球貼紙牆（每人限撕1張，建議早上8:00前抵達）、30週年電子看板、經典角色打卡牆

信義區接棒狂歡！香堤大道「GO集章趣」開跑、粉紅皮卡丘台北限定

《Pokémon GO》×「PokéXciting! in台北」將於信義商圈登場。圖／Scopely Explore提供

10月份信義商圈接棒引爆！《Pokémon GO》宣布「PokéXciting! in 台北」將於10月10日至10月11日限時兩天登陸信義區香堤大道廣場（每日11:00至19:00開放），其中亮點在台北會場限定登場的「PokéXciting!皮卡丘（粉紅）」，完成指定集章任務就能獲得遇見這隻帶有當地專屬背卡皮卡丘的機會。

訓練家只要在信義商圈轉動指定的活動寶可補給站，就能蒐集包含妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍等5款台北限定圖章，現場完成任務還能兌換活動主題貼紙與列印專屬相框照片。

會場同步開打妙蛙花、噴火龍與水箭龜的「超極巨化對戰」，並祭出轉補給站XP加倍、交換星沙減半與誘餌模組延長等重磅遊戲加碼。

《Pokémon GO》×「PokéXciting! in台北」將於信義商圈登場。圖／Scopely Explore提供

信義區香堤大道「PokéXciting! in 台北」

．地點：台北市信義區香堤大道廣場

．活動日期：2026年10月10日（六）至10月11日（日）11:00～19:00

．亮點：台北限定「粉紅皮卡丘」、信義區5款限定GO集章任務、御三家超極巨化對戰、專屬主題照片列印

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」