免費拍到11月！ 桃園華泰「南瓜谷魔法村」搶先回歸 南瓜飛車、秋日摩天輪超好拍 萬聖變裝爽拿5000元購物金

秋日打卡地標強勢升級！ 今年華泰名品城以滿滿的橘黃南瓜造景與搞怪元素點亮街區，不僅白天充滿豐收祭典的歡樂感，入夜後更能感受微光交織的神秘派對氛圍。

「南瓜谷魔法村」以秋日豐收慶典為主題盛大登場。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

最搞怪的華泰萬聖季「南瓜谷魔法村」提前盛大開村，以「秋日豐收慶典」為主軸，即日起至11月1日於華泰名品城一期廣場盛大登場。一踏入展區，迎面而來的便是搶眼的「南瓜飛車舞台」與「秋收摩天輪」，橘色摩天輪襯托著抱著南瓜的調皮小鬼，巨型南瓜車身更藏有多種搞怪表情。

「南瓜谷魔法村」以秋日豐收慶典為主題盛大登場。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

「南瓜谷魔法村」以秋日豐收慶典為主題盛大登場。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

「奇趣營火派對」到了傍晚隨即點燈登場。環繞在暖光篝火旁的草垛座椅，烘托出溫馨又神秘的節慶氣氛；一旁倒臥在地的「醉酒南瓜」更因逗趣模樣成為遊客爭相合照的人氣打卡點。

「南瓜谷魔法村」以秋日豐收慶典為主題盛大登場。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

「南瓜谷魔法村」以秋日豐收慶典為主題盛大登場。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

迎接即將到來的萬聖節，更備妥甜蜜驚喜，自10月24日至10月26日光復連假期間，每天下午4點至5點於一期廣場限量發送「南瓜萬聖糖果」。民眾只要在現場動動手指追蹤商場官方社群，即可免費領取應景糖果，每日數量有限，送完為止。

「南瓜谷魔法村」以秋日豐收慶典為主題盛大登場。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

萬聖節當天更迎來首度舉辦的「萬聖節親子變裝爭霸賽」！活動將於9月25日正式開放報名，只要參賽者在10月31日萬聖節活動當天完成報到程序，便能現領500元商場購物金；最終脫穎而出的前三名，還能分別抱走2,000元、3,000元及最高5,000元的購物獎勵，角逐今年南瓜谷的最強變裝王。

「南瓜谷魔法村」以秋日豐收慶典為主題盛大登場。圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

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