顧健康還能賺！衛福部「健康幣」10月上路：註冊現賺300幣、再抽200元商品券 新手攻略、5大兌換通路一次看

不只運動幣，「健康幣」也要來了！10月起「健康幣」正式上線，下載註冊即可抽200元禮券，打疫苗、做篩檢都能輕鬆賺幣，再兌換為福利好康、折抵消費，直接用得到！

衛生福利部「健康幣」將於10/1起上線，年滿18歲以上民眾只要解鎖指定健康任務即可輕鬆賺幣，像是完成健康檢查、疫苗接種、健康生活與健康挑戰等任務。累幣平台為健保快易通、兌幣平台為Health GO APP，滿1,000幣即可兌換好康。

圖／健康幣官網

為推廣健康幣，10/1至11/30期間，下載【健保快易通】完成實名身分綁定（健康存摺裝置認證），以及下載【Health GO】並完成註冊並綁定健康存摺等以上兩項任務即可參與「200元數位商品券」週週抽活動，活動共8週、每週三抽出3,600名。完成綁定，次週即可參加抽獎，越早綁定、中獎機會越多。

此外，另加碼抽年終大獎，有機會抽到「Apple Watch Series 11」，抽獎日為12/7，預計抽出200名。還有新手見面禮，首次利用健康存摺登入健康幣專區賺200幣，完成生活型態評估量表再賺100幣。

圖／衛生福利部粉專

首波賺幣行動 新手填表見面禮：首次利用健康存摺登入健康幣專區賺200幣；完成生活型態評估量表可賺100幣 健檢篩檢大補帖：依個人符合資格完成成人預防保健或B、C型肝炎篩檢，各可賺800幣；完成公費癌症篩檢，每項可賺900-1350幣 接種疫苗加值金：接種流感疫苗賺450幣、新冠疫苗賺900幣、肺炎鏈球菌疫苗賺600幣

賺幣、累幣後，也別忘了換成實質福利！預計在12/1起開放兌換，適用通路包含超商／量販業、社區藥局、醫療機構、運動場域、壽險業者等，實際依兌換頁面為準。

健康幣官網：https://healthtoken.hpa.gov.tw/

健康幣 「週週抽」抽獎日程 週週抽：10/7、10/14、10/21、10/28、11/11、11/18、11/25 年終加碼：12/7

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