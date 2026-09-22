「紅白變藍白」LOGO！ OK便利商店「藍白系店型」全新曝光 網驚呼：好像日本LAWSON

大家熟悉的「OK便利商店」悄悄換上全新外觀！近日陸續有網友發現OKmart的招牌LOGO，從紅白相間變成了藍白色系招牌，全新首家形象店改走超清新的「藍白配色」，讓大批網友一看忍不住驚呼：「這根本是日本LAWSON吧！」視覺不僅讓人耳目一新，更在網路上掀起一波討論熱潮。

以往給人紅白色系印象的OKmart，在與美廉社整併後，迎來了史無前例的視覺大改造！全台第一家全新形象店就座落於新北市板橋區的大仁街（OKmart板橋大仁店）。有網友分享整間店面從外觀招牌到內部視覺都煥然一新，大面積的海洋藍搭配純潔白色，保留了經典的「OK」字樣，整體風格散發出濃濃的日系文青感。

巨大的轉變立刻在社群平台Threads上引發熱烈討論，許多網友第一眼看到新Logo，直覺聯想到日本連鎖超商「LAWSON」，紛紛留言狂讚：「好日系，藍白色好看」、「會讓我想要去耶」、「比日本LAWSON好看」。不過也有網友發揮創意，笑稱新LOGO風格有點像「魚口」、「洗衣店」或是「賣冰的」。

圖／翻攝經濟部商標檢索系統

根據經濟部商標資料顯示，推動大改版的「三商家購股份有限公司」，已經在今年9月7日悄悄遞交了新款藍白Logo的商標申請，目前案件正在「辦理中」狀態。雖然官方尚未正式對外發表全新店型的完整設計理念，但這間板橋大仁店已經成功搶先占據版面。

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