一卡通APP變更好逛！哈利波特、吉伊卡哇新卡開賣　66元福袋還能挖絕版款

一卡通族、卡迷準備開逛！一卡通持續擴大iPASS MONEY APP生活服務版圖，這次一次加入「共享行動電源」與「票卡商店」兩大新功能，不只出門旅遊、搭車途中手機沒電，可以直接從APP尋找附近充電站，就連哈利波特、吉伊卡哇等人氣IP一卡通也能線上入手。開幕更祭出66元、499元兩款限量福袋，最低銅板價就有機會挖到絕版票卡。

iPASS MONEY APP歡慶票卡商店開幕，首波推出閃著珍珠光的吉伊卡哇《除草證》一卡通，售價150元。 圖／一卡通提供

其中最吸睛的就是全新「票卡商店」。一卡通攜手CYBERBIZ打造線上購卡平台，首波新品鎖定卡迷荷包，包括售價499元的哈利波特「嘿美款證件套絨毛造型一卡通」，將雪白貓頭鷹變成毛茸茸證件套；另一款吉伊卡哇《除草證》一卡通則以珍珠光澤設計登場，售價150元，兩款皆為線上通路搶先販售商品。

iPASS MONEY APP歡慶票卡商店開幕，首波推出全新哈利波特系列「嘿美款證件套絨毛造型一卡通」，9月18日上午11時開賣、售價499元。 圖／一卡通提供

喜歡驚喜感的收藏族，還可以挑戰限量「CARD SHOW一卡通福袋」。499元版本一次收進5款一卡通，包括2個3D立體款、2個造型款及1張平面款，商品總價值約1280至2239元，還會隨機附上SSR商品刮刮卡；想小試手氣，也有66元福袋，隨機開出1張絕版平面款或造型一卡通，頗有「盲盒」拆封的樂趣。此外，SNOOPY、迪士尼等人氣IP也推出199元起組合優惠，以及99元起商品加價購。

一卡通 iPASS MONEY 攜手旅電科技，APP商家地圖導入共享行動電源服務。 圖／一卡通提供

除了買卡更方便，旅途中最怕遇到的「手機沒電」也有新解方。iPASS MONEY攜手旅電科技，把全台超過4000個共享行動電源據點整合進APP，範圍涵蓋台鐵、台北捷運、桃園機場捷運三大交通樞紐。開啟APP「商家地圖」即可查看鄰近租借站，以及現場可借、可還數量，臨時需要補電不用再四處找機台。

一卡通iPASS MONEY攜手旅電、CYBERBIZ拓展生活支付版圖 共享行動電源、票卡商店同步進駐APP。 圖／一卡通提供

配合新服務登場，即日起至12月31日，透過iPASS MONEY租借旅電行動電源，或於票卡商店使用iPASS MONEY購卡，皆可享一卡通綠點10%回饋。從搭車、補電到收藏限定票卡都塞進同一支APP，也讓一卡通從交通支付工具，進一步搶攻旅途中更多生活使用情境。