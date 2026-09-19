92歲也能安心出遊！銀光健康攜手台灣福斯商旅 讓高齡與身障家庭走出家門

15輛福斯商旅無障礙福祉車陪伴長照、身障家庭暢遊鶯歌陶瓷博物館，讓「想帶爸媽出去走走」成為一家人，真正擁有的旅行回憶

活動日期：2026年9月13日｜活動地點：新北市立鶯歌陶瓷博物館｜參與人數：85人

對許多人而言，週末帶著爸媽出門走走，是再平常不過的生活；但對高齡長者、行動不便者與照顧家庭來說，一趟旅行從「怎麼出門」開始，就可能面臨交通、上下車、輪椅移動與全程照顧等多重挑戰。

【圖2】15輛Caddy Maxi無障礙福祉車出動，陪伴5組身障家庭及15組長照家庭從家門口安心出發

為了讓年齡與行動限制不再成為旅行的門檻，銀光健康攜手台灣福斯商旅，於9月13日在新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「福斯商旅銀光同行 帶長者出遊趣－鶯歌陶瓷博物館復能小旅行」，結合結合福斯商旅長期致力於無障礙移動的品牌承諾，以及專業的銀光無障礙接送與行控派遣能力，為高齡長者、身障朋友及長期辛勞的家屬打造一場安心、有陪伴的陶藝療癒小旅行。這不僅是一趟旅程，更是福斯商旅實踐 #WeNotMe 精神的具體展現——凝聚社會共好，讓每個人都不缺席、都能享有探索世界的權利。

活動當天共有85人參與，其中長者及家屬共54位；60歲以上29人，占53.7%，70歲以上21人，占38.9%，最高齡參與長輩達92歲。此次共出動15輛Caddy Maxi無障礙福祉車，陪伴5組身障家庭及15組長照家庭，從到府接送開始，一路完成活動參與專業接送至安全返家。

旅行不是趕景點，而是讓每個人都能安心參與

【圖3】趣味團康以輕鬆互動為旅程暖身，長輩與家屬在笑聲中交流，享受共同出遊的樂趣

不同於追求密集景點的一般旅遊行程，這趟復能小旅行把步調放慢，從到府接送、緩衝休息、趣味團康、艾草棒手作，到陶博館知性導覽與園區慢步，依照長者體力與行動需求安排活動，讓每個人都能用適合自己的速度參與。

【圖4】長輩在陪伴下體驗艾草棒手作，透過手部操作與感官體驗，讓旅行多一份參與感與療癒感

團康活動讓長輩與家屬在笑聲中暖身互動；艾草棒手作則透過手部操作、氣味與觸覺增加生活體驗。走進陶博館後，參與者在導覽中認識陶瓷文化，也讓長者有機會離開熟悉的生活環境，重新與人群、文化及社會產生連結。

「讓每一段出遊，都有被照顧的安心；讓每一次同行，都成為家庭珍貴的回憶。」正是這場小旅行最重要的核心主張。

司機不只是駕駛，更是全程陪伴的「銀光管家」

【圖5】銀光健康司機團隊從活動前聯繫、到府接送到現場陪伴，全程守護長者與家屬，成為旅途中可靠的「銀光管家」

一場看似簡單的一日旅行，背後其實需要大量細緻的服務銜接。活動前，銀光健康司機同仁主動聯繫家庭，提醒接送時間及活動說明；活動當天準時到府，確認長者與家屬需求後安全出發。

抵達現場後，司機的任務並沒有在停車後結束。從協助長輩上下車、推行輪椅、領取餐點、陪同導覽，到協助填寫回饋表及活動結束後平安送返，每一個環節都能看見細心與用心。

司機大哥不只是守護行車安全的駕駛，更是陪伴長輩與家屬全程的「銀光管家」。一聲溫暖問候、一次耐心攙扶、一個願意等待的動作，都是讓高齡者願意再次走出家門的重要安心感。一趟接送承載的不只是乘客，也承載著一個家庭的信任與期待。

從「可以出門」走向「我也可以去旅行」

【圖6】公益旅程串聯企業與民間夥伴投入高齡友善行動，透過跨界合作，讓無障礙出遊服務更有機會持續發生

高齡友善旅遊真正要解決的，不只是目的地有沒有無障礙設施，而是從離開家門的第一步開始，交通、照顧、行程節奏、休息、陪伴與安全管理能不能完整串接。

當92歲的長輩也能和大家一起出門，當使用輪椅的家庭成員能自在參與手作、導覽與團康，「旅行」便不再只是年輕或行動方便者的選項。

【圖7】從到府接送、團康手作、陶博館導覽到平安返家，一日復能小旅行讓長者與家屬帶著滿滿回憶回家，也實踐「安心移動、平等參與」

這一天，不只是一趟鶯歌陶博館之旅，而是一種更值得期待的生活方式——讓高齡與身障家庭都能安心移動、平等參與。 此次活動將「接送×陪伴×旅遊×安全管理×回饋紀錄」整合為一日服務流程，銀光健康希望建立可持續、可複製的高齡友善出遊模式。福斯商旅也以實際行動支持高齡者與身障家庭的無障礙出遊，結合適合行動不便者的交通工具與第一線服務，讓企業ESG公益更貼近高齡社會真實的移動需求。

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