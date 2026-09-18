老街變身超萌打卡點！ 《Hello Kitty 台灣感性》快閃店11月插旗華山 限時「攝影募集」免費送萬元好禮

Kitty粉絲荷包要失守了！三麗鷗驚喜端出台灣專屬特別企劃《Hello Kitty 台灣感性》，破天荒讓 Hello Kitty 穿梭在台灣日常街頭！從傳統銀樓、老派冰果室、手搖飲攤到經典紅綠燈，滿滿台味元素直接化身超好拍的生活場景。搶先起跑的「攝影徵件抽獎活動」要追，11月更將進駐華山文創園區打造實體快閃店，絕對讓粉絲拍到停不下來！

三麗鷗推出台灣限定企劃《Hello Kitty 台灣感性》，快閃店11月登場。圖／三麗鷗提供

復古台味街景搬進華山！6大主題展區免費逛

讓人期待的莫過於預計華山1914文化創意產業園區中 5B鍋爐室登場的《Hello Kitty 台灣感性》實體快閃店。現場採免費入場，預計自11月10日一路展出至12月12日（11月9日搶先於15:00至19:00試營運）。

Hello Kitty台灣感性攝影活動。圖／三麗鷗提供

Hello Kitty台灣感性攝影活動。圖／三麗鷗提供

展區精心規劃了「公車亭、冰果室、復古電視機、照相館、小吃攤、柑仔店」等6大懷舊主題空間，Kitty 將與好友 Tiny Chum 一同走進充滿生活感的台灣老巷弄，現場除了展出粉絲投稿的精選作品，還同步推出全台首發的限定周邊商品。

Hello Kitty台灣感性攝影活動。圖／三麗鷗提供

帶著娃娃拍台灣日常！投稿把禮券、24吋聯名行李箱抱回家

搶在快閃店正式開幕前，官方即日起至10月1日率先發起「攝影作品大募集」。粉絲只要帶著 Hello Kitty 玩偶走訪台灣老街巷弄，或是以Kitty元素作為穿搭靈感拍下充滿「台灣感性」的照片，上傳1200萬畫素以上的原創數位檔案即可參賽（嚴禁使用AI製圖）。

Hello Kitty台灣感性攝影活動。圖／三麗鷗提供

獎項陣容相當有誠意

．評審獎（共10名）：獲選作品將直接於華山快閃店公開展出，還能將SOGO百貨3,000元禮券、三麗鷗造型一次性相機以及豪華大禮包（總價值破5,000元）一次打包帶走。

．人氣獎（票選前3名）：可抱走市面上買不到的 Hello Kitty 24吋聯名行李箱與限定超級大禮包。

沒有拍照投稿也沒關係，三麗鷗同步祭出全民應援抽獎！即日起至10月1日止，只要前往「活動官網」瀏覽參賽作品並投下支持的一票，填妥資料就能獲得抽獎資格。將於10月30日抽出20名幸運兒，免費送出《Hello Kitty 台灣感性》限定商品。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」