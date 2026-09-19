東方宇逸貴賓室化身「臺灣夜市祭」 經典臺味桃機二航廈限定飄香

【旅奇傳媒/編輯部報導】在機場也能一次回味臺灣夜市的經典小吃！位於桃園國際機場第二航廈的「東方宇逸貴賓室」創國內貴賓室之先，即日起至12/31推出期間限定「臺灣夜市祭」，將豬血糕、大腸包小腸、鹽酥雞等夜市美食，結合街頭造景、集章明信片與扭卡體驗。透過候機時光轉化為一場濃縮的臺灣文化與美食巡禮，旅客在登機前再逛一次夜市、再嚐一口熟悉的臺灣味。

▲以臺灣夜市為主題打造期間限定餐飲體驗，讓旅客離境前品味臺灣經典美食與文化。 圖：東方宇逸貴賓室／提供

逾八成旅客最愛臺灣味 「東方宇逸貴賓室」驚喜化身在地夜市

根據交通部觀光署調查 ，超過八成來臺旅客將「美食」列為最難忘體驗，近九成旅客更曾走訪夜市。英國旅遊平台「Travelbag」公布《2026年全球夜市排行榜》，「士林夜市」與「寧夏夜市」分列第5、第6名，臺灣是全球唯一有兩座夜市躋身前十的國家，展現臺灣街頭美食的國際魅力。

看準「為美食而旅行」的觀光趨勢，「東方宇逸貴賓室」以夜市為靈感，從造景、互動體驗到餐飲打造主題體驗，讓旅客離臺前也能感受臺灣夜市的熱鬧滋味。

▲「臺灣夜市祭」集結人氣夜市小吃與經典臺菜，並攜手「老漿家」推出限定臺式飯糰與豆漿，讓旅客在候機時也能品味道地臺灣味。 圖：東方宇逸貴賓室／提供

鹽酥雞、豬血糕攻佔貴賓室菜單 「老漿家」飯糰豆漿聯名登場

臺灣小吃的精緻度早已獲得國際肯定，「東方宇逸貴賓室」這次直接把夜市搬上餐桌：活動期間菜單加入花生粉香菜豬血糕、鹽酥雞、大腸包小腸、古早味黑糖豆花、迷你蔥油餅等限定品項，搭配原有的牛肉麵、滷肉飯、小籠包等經典臺菜，讓候機時光直接變成一場小型夜市美食之旅。此外，更攜手在地早餐品牌「老漿家」推出聯名套餐，提供經典臺式飯糰搭配豆漿的組合。

▲「臺灣夜市祭」打造「臺灣夜市『印』象」蓋章區與「臺灣小吃圖鑑」扭卡機，透過趣味互動體驗，讓旅客感受臺灣夜市魅力。 圖：東方宇逸貴賓室／提供

貴賓室全面換裝變夜市 打卡造景、蓋章明信片、扭卡機讓旅客玩到登機

「東方宇逸貴賓室」活動期間全面換裝，入口處以在地特色招牌背板、復古反光鏡與古早味豆花攤位造景，重現臺灣夜市的街頭氛圍。拍照打卡區不限貴賓室會員資格，所有出境旅客皆可自由出入、合影留念。

互動體驗方面，現場設有「臺灣夜市『印』象」蓋章區，以臺灣夜市特色小吃為靈感打造趣味蓋章體驗。凡符合貴賓室入場資格的旅客，另可獲得一枚代幣，於販賣機造型的「臺灣小吃圖鑑」扭卡機，隨機轉出一張夜市小吃插圖貼紙，送完即止。

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