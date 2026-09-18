「徵的」不用錢就能住！ 大巨蛋「台北洲際酒店」即將開幕 送80間客房、「免費試住員」條件曝光

又有全新奢華飯店準備插旗信義區了！坐落於台北大巨蛋園區核心的「台北洲際酒店」即將正式迎賓，為了慶祝洲際酒店集團品牌邁入80週年，業者祭出超狂福利，公開招募80位「免費試住員」，不僅能攜伴1人同行，還包辦「一泊二食」的頂級享受，快來看看怎麼報名！

圖／台北洲際酒店提供

全新落成的台北洲際酒店地理位置優越，更主打「In Taipei, For Taipei」的在地連結理念。在正式剪綵開幕前，飯店特別發起名為「愛上臺北的理由」城市故事募集計畫，就像是寫給這座城市的一封情書，藉此抽出80位幸運試住員，邀請大家感受洲際品牌與台北交織出的獨特住宿體驗。

圖／台北洲際酒店提供

簡單4步驟抽大獎 一人中獎兩人同行

想免費住進五星級飯店，其實一點都不難！即日起至9月22日止，只要4個步驟「社群追蹤、留言告白、標記旅伴、填表登記」即完成抽獎報名，將在9月24日驚喜揭曉中獎者名單，可帶著你標記的旅伴，於9月30日或10月1日搶先入住客房一晚，並享有兩人份的免費餐食。

不過，天下沒有白吃的午餐，想當首批開箱大使也有需要遵守的「神秘規則」。因為酒店尚未對外正式營運，獲選的幸運兒與同行旅伴在辦理入住前，都必須簽署一份「永久保密條款」。這意味著在飯店解禁前，你不能在任何公開社群或私人通訊軟體上偷偷炫耀或曝光飯店內部的照片與細節。

圖／台北洲際酒店提供

此外，入住日期將由飯店視營運狀況安排，無法配合者視同放棄，也不能候補或要求換房。但沒抽中的粉絲也別太灰心，飯店透露未來將會針對參與活動的民眾，發送專屬的期間限定餐飲或住宿優惠，誠意依舊滿滿！

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