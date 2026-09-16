吉伊卡哇插畫家操刀！ 「NAGANO x 小熊維尼」56款周邊開搶 免集點加購最低只要99元

維尼粉荷包守不住！7-ELEVEN再下超萌震撼彈，這次攜手日本超人氣插畫家、也是打造出爆紅《吉伊卡哇》的作者「NAGANO」，為經典迪士尼角色小熊維尼量身打造全新軟萌畫風！一口氣推出逾56款生活小物、包袋與3C配件，更祭出「報會員手機就能直接加價購」快閃購方案最低只要99元，粉絲們手刀衝一波！

「小熊維尼ＸNAGANO」集點。圖／7-ELEVEN提供

招牌燈磁鐵百元有找！解壓小夜燈、毛絨配件萌度破表

「小熊維尼ＸNAGANO」集點。圖／7-ELEVEN提供

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聯名周邊兼具療癒視覺與日常實用性，入門首推「招牌燈磁鐵」(加購價99元／款，共6款隨機)，白晝是小巧公仔擺飾，夜晚點亮即散發溫暖微光，底部還能自行更換電池；辦公族必備的「迷你按鍵小夜燈」(加購價349元／款，共4款)，特別採用機械軸體按鍵設計，按壓時能享受清脆回彈手感，還支援無段調節亮度，放在辦公桌前療癒滿分。

「小熊維尼ＸNAGANO」集點。圖／7-ELEVEN提供

外出配件同樣吸睛，包括大容量可肩背手提的「文青袋＋絨毛別針」(加購價399元／款)、柔軟防震的「15吋絨毛筆電包」(加購價449元)，以及精緻小巧的「絨毛口金包」(加購價299元／款)與附有伸縮扣拉繩的「絨毛卡套」(加購價319元／款)，讓通勤生活隨處都有軟萌維尼相伴。

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盲盒控開抽！隱藏版蜜罐吊飾、蓋印公仔全套收

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喜愛盲盒手氣的粉絲絕對不能錯過！「公仔盲盒套組」(單入239元、六入套組1434元)底部結合實用印章功能，外層更覆蓋透亮滴膠材質；另一款「維尼系列絨娃吊飾盲盒」(單入239元、四入套組956元)高度約10公分，四入套組款式不重複，隨機開盒還有機會抽中極限量的「隱藏版蜂蜜罐小包」！

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此外，居家必備的陪伴神物還有能自由調整坐姿、背後還能塞隨身小物的「坐姿伴偶收納包」(加購價349元)以及「造型面紙套」(加購價499元)，甚至連頂級收藏家喜愛的限量「小熊維尼與小豬極匠雕像」(加購價6990元)也同步現身。

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3C配件大升級！入手攻略一次掌握

「小熊維尼ＸNAGANO」集點。圖／7-ELEVEN提供

針對3C愛好者，本次集點同步引進支援雙模多裝置切換的「充電式無線鍵盤」(加購價799元)與「充電式無線滑鼠」(加購價499元)、通話降噪「真無線藍芽耳機」(加購價499元)，以及支援手機、耳機與手錶一同充電的「3in1折疊平板磁吸無線充電座」(加購價899元)與可連結Apple「尋找」功能的「限量防丟器」(加購價599元)。

活動時間與規則如下：

門市快閃購：

2026年9月16日 下午15:00起至9月27日 23:59止。

活動期間至全台7-11門市，當筆消費不限金額、報會員手機號碼即可直接加價購。

小7集點卡加價購：

2026年9月28日 下午15:00起至11月3日止。

扣除OPENPOINT 6點即可享加價購 (僅販售快閃購剩餘數量，售完即止)。

相關品項依官方門市現場供應為準，想搶先入手的粉絲可參考7-ELEVEN活動資訊。

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