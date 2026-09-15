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中秋國慶連假衝一波！ 「2026高雄熱氣球」降臨月世界、愛河雙主場 9／16中午準時開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供
2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供

中秋與國慶連假衝一波！日前才剛獲英國權威媒體《泰晤士報》（The Times）評選為「全球最適宜秋季造訪城市」全球第10名、全台唯一上榜的高雄，今年秋季限定「2026高雄愛．月熱氣球」宣布強勢回歸，一口氣橫跨「田寮月世界」與「愛河」兩大主場接力升空。繫留體驗每人只要500元，將於9月16日中午12點準時開搶！

2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供
2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供

首波活動搶先鎖定中秋與教師節假期，於 9月25日至28日以及10月3日至4日，在田寮月世界率先登場。荒涼壯麗的泥岩惡地，襯托著色彩斑斕的熱氣球緩緩升空，視覺張力直接拉滿，讓人宛如一秒置身土耳其卡帕多奇亞。

2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供
2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供

10月9日至11日的國慶連假，熱氣球團隊將無縫移師至「愛河」河畔，呈現與月世界截然不同的都會港都浪漫風情。遊客可以在微涼的秋日傍晚漫步河岸，或選擇搭乘「愛之船」、「貢多拉船」，從水面上仰望巨大的熱氣球與城市天際線交織倒映在波光粼粼的河水之中。

2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供
2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供

最受矚目、曾遠征日、韓、泰、越等國推廣台灣觀光的親善大使—「高雄熊」造型熱氣球！這顆高達28公尺的巨萌巨星將回歸高雄主場坐鎮，現場亦規劃2顆大型標準熱氣球提供民眾搭乘繫留體驗，每次搭乘時間約4至5分鐘，票價超值體驗只要500元，帶您直奔空中、俯瞰壯觀地質與城市水岸風光。

2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供
2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供

想搭熱氣球上天的繫留體驗票券，將於9月16日中午12時準時開賣，全台 7-ELEVEN ibon 機台與線上售票系統同步開放搶購。每場名額有限、售完為止。

每日體驗時段：晨曦場： 約上午 06:00 至 08:00夕陽場： 約下午 16:00 至 17:30

貼心提醒： 熱氣球升空極度依賴氣候、風向與日落等天然條件，實際場次與放飛狀況將由專業飛行團隊現場判定，若遇不宜升空天候將滾動式調整。

2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供
2026高雄愛．月熱氣球活動。圖／高雄市政府提供

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