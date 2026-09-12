「Taiwan Pass」3天2夜秋遊攻略！ 最高省5300元 暢遊阿里山森林生態＋港都藝術

【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋雙十連假將至，想避開人潮免開車，輕鬆暢遊南台灣！「阿里山賓館」推薦「3天2夜不開車【Taiwan Pass 台鐵版】」秋遊南台灣慢旅，可搭配「台鐵3日周遊券」、「高雄捷運／輕軌2日券」，以及「阿里山林鐵本線單程票」，串聯高雄、嘉義和阿里山。

入住「阿里山賓館」續住2晚折2,000元，抽中壽星生日禮券加碼折1,200元、購買「Taiwan Pass 台鐵版」贈送1,500元住宿抵用券，以及「阿里山賓館」再加碼現折600元等多重優惠，折抵高達5,300元。回程可預約林業鐵路在嘉義火車站轉乘台鐵前往高雄，感受港都城市藝文與人文底蘊，不開車樂活南台灣、阿里山的自然風景與人文藝術魅力！

▲使用「Taiwan Pass」搭台鐵至嘉義，轉乘「台灣好行／阿里山線」在湖底站下車，還可順遊「樂野村百合花園」。百合花季10/01-11/01，引進50多種荷蘭百合花品種。 圖：阿里山賓館／提供

阿里山賓館表示，多年來致力於永續旅遊，搭配國旅補助、「Taiwan Pass 台鐵版」，加碼推「國旅66大順」現折600元優惠，不僅是分享榮獲2026年「全台十大頂級飯店」與「最熱門飯店」『雙料第6名』好彩頭，也是回饋給支持國旅，走進阿里山親近山林旅人的誠意！

凡於2026/10/02-10/30止，入住日期、生日逢6或外籍人士護照、國人身分證字號尾數有6，出示證明即享6百元折抵，搭配「Taiwan Pass 台鐵版」從交通到住宿一次折抵高達5,300元，在「阿里山賓館」官網預訂住房專案，依不同的專案主題與內容加贈價值近8,000元的精緻服務禮遇，以輕鬆的預算享受高品質的山林療癒與城市藝文雙重體驗，打造兼具舒適、深度與超值的南台灣慢旅行。

此外，「Taiwan Pass 台鐵版」也可預約搭乘阿里山林業鐵路，再轉乘台鐵前往高雄搭配都會「捷運／輕軌2日券」，串聯高雄駁二藝術特區與高雄左營，走訪19世紀歐洲頂級瓷藝宮殿 「莉．瓷藝博物館」，感受西洋瓷器的人文底蘊與魅力。

「阿里山賓館」致力於地方觀光資源整合與資源挹注，透過多元藝文據點串聯，打造一站式高山、森林、鐵路與藝術、人文的深度遊程，讓旅行不只是身心休憩的旅程，更是洗滌心靈、品味藝術的優雅藝站。

▲「莉．瓷藝博物館」「仕女香閨」展間將瓷器、家具與古董陳設融入空間，重現昔日歐洲居室的優雅氛圍。 圖：阿里山賓館／提供

位於高雄左營民族一路「莉．瓷藝博物館」收藏著創辦人30幾年來私人珍藏，步入館內，彷彿開啟一場跨越時空的華麗旅行，穿梭在19世紀歐洲宮廷瓷偶與精繪西洋瓷藝，走讀德國麥森（Meissen）、法國塞弗爾（Sevres）等傳奇皇家名窯瑰寶；常設展《繁花盛宴》將人文精粹與沉浸式宮廷場景完美結合，舉目所見皆是難以復刻的經典之作，誠摯建議預約專業導覽，深度領略隱藏在精緻瓷釉背後的傳奇歷史故事。

▲「莉．瓷藝博物館」德國麥森「月亮女神」。 圖：阿里山賓館／提供

「莉．瓷藝博物館」在現代建築的洗鍊線條中，悠然散發著宛如茉莉般清新、細膩的優雅，這裡打破了傳統博物館的嚴肅邊界，將西瓷文創精品、創意輕食與人文美學融合，旅人在逛展覽時也能在 Café 餐廳駐足，品啜一杯特調咖啡，真切感受西洋瓷藝術滲透進日常生活的溫潤質感，同時品味感受潮流藝術的視覺饗宴。

同場加映，本年度藝壇震撼彈《PICASSO IMAGINARY PORTRAITS：畢卡索想像中的人物肖像》重磅登場！1969年，87歲的畢卡索在法國南部工作室裡，以瓦楞紙板為媒材，創作出這組充滿想像力、幽默感與生命力的經典作品，更被視為他一生藝術語彙的精彩總結。全套29幅作品展示原始出版包裝與流通紀錄，不必飛往國外，在高雄就能近距離欣賞這位20世紀藝術巨匠的經典作品。

觀光署為刺激、帶動旅遊市場，今年秋冬開啟鐵道深度旅遊，購買原價「Taiwan Pass 台鐵版」獲得平日1,500元住宿抵用券，搭配平日國旅補助連續住2晚現折2,000元(第一晚折800元、續住第二晚折1,200元)，若抽中壽星生日禮券加碼折1,200元，飯店房價總折抵高達4,700元；再搭配「阿里山賓館」加贈「國旅66大順」現折600元，折抵高達5,300元創補助優惠新高。

「阿里山賓館」呼應觀光署推薦〈南台灣山海森呼吸〉的精華路線，搭配「台鐵3日周遊券」、「高雄捷運／輕軌2日券」，以及「阿里山林鐵本線單程票」，串連高雄藝術文化、嘉義及阿里山自然景觀，體驗截然不同的南台灣風景。

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