雄獅插旗亞洲最大高球模擬器場域，打造首間高球旅遊門市！

雄獅旅遊觀察近三年高球旅遊數據，今年截至今年7月出團人數已超越2025年全年表現，也較前年成長逾４成，顯示高球旅遊需求持續升溫。

因應此需求，雄獅宣布進駐台北大直全新室內高爾夫場域「Club M 樂富高爾夫球會」，設立全台第一間高爾夫旅遊主題門市，並將高球旅遊顧問、海外球團規劃與賽事報名服務帶進場館，讓球友「打完一場模擬球，就能接著規劃下一趟海外球旅」。

Club M設有54個球道，並配置室內真實果嶺推桿區與沙坑練習區，可模擬250座以上真實球場路線，為目前亞洲規模最大的室內高球模擬器場域，雄獅門市則承接其中「旅程規劃」這一環，補上高球生活的最後一塊拼圖。

雄獅表示，進駐Club M是集團「生活產業化」策略的延伸，不再等待客人走進旅行社，而是主動進駐目標場域。觀察近三年高球旅遊呈現四大趨勢，包括「盃賽散客化」、「預訂早鳥化」、「長線高端化」與「新客年輕化」。其中，賽事型高球訂單數三年成長約６成，但每筆訂單平均人數由4人降至2人，反映一人、雙人成行報名需求快速增加；今年也首度出現Y世代（23至34歲）朋友同行參加聯誼盃賽；而整體平均預訂期則由2.3個月拉長至3.7個月，顯示名門球場帶動高球客更早卡位，高球旅遊市場正從單純「出國打球」，逐步發展為「國內練習、海外參賽」的新型態模式。

熱門目的地日本穩居第一 長線球團三年成長近4倍

從目的地排行觀察，日本憑藉航程便利、氣候舒適、球場選擇多元與價格具競爭力等優勢，連續三年穩居雄獅高球旅遊最熱門目的地；泰國則受惠於高品質球場服務、成熟接待能量與價格優勢，近三年出團人數成長達5.7倍，成為高球旅遊市場最大黑馬；長線（美洲、歐洲、大洋洲）高球團則是近三年成長最快的區塊，三年成長近4倍，且因長線球場資源稀缺、行程規劃複雜，歐美球團平均預訂期達3.6至6.4個月，旅客更傾向提前卡位。

雄獅看準疫後高球旅遊市場復甦，於2022年底成立專責高爾夫球部門，透過全球16個海外據點掌握名門球場、賽事資源等稀缺資源，持續布局世界百大球場與高端長線產品。除國人熟知的高爾夫發源地聖安卓、圓石灘等經典球場外，雄獅自2023年11月起攜手星宇航空開辦「星宇航空海外高爾夫巡迴賽」，年底將迎來第十站清邁，當地冬季氣候宜人、山景環繞，是東南亞熱門高球度假地；行程全程入住五星級清邁萬豪酒店，於亞巡賽等級的Alpine Golf Resort Chiangmai揮桿 ，並安排百年宅邸泰式風味餐及河畔景觀西餐，更攜手推出「星宇航空高爾夫假期」，同步規劃2027年春節關島包機產品；另外雄獅也與長榮航空推出「長榮航空高爾夫假期」，今年11月將舉辦「長榮航空公開賽愛媛站」，安排今治國際、樹樂溫泉雙住宿，並品嚐燒肉高麗、梅之花懷石料理及五志喜百年鯛魚料理，結合高球、美食與在地旅遊體驗。

Y世代結伴參加高球團 模擬器新客接軌海外球團

雄獅觀察近三年參團同伴結構，2026年首度出現Y世代，也就是23至34歲朋友同行的旅客。此外，整體訂單中，單人與伴侶兩人成行合計亦首度過半；女性旅客則穩定占約3成。這些變化顯示，高球旅遊不再只是企業招待或熟齡球友專屬市場，而是逐漸向年輕化、個人化與生活化發展。未來球友可於現場透過模擬器試打海外行程指定球場，先看球場、再決定行程；同時由高球旅遊顧問駐點提供賽事說明、賽制與球具託運規劃等服務，並提供盃賽行程報名、協助配對成行，亦可依企業員旅、球隊球敘、社團例賽客製規劃海外行程。

門市位置：位於Club M內（台北市中山區明水路575號B1）

試營運營業時間：週一至週五 09:00～20:00；週六至週日 12:00～21:00

正式開幕後營業時間可能會略有調整，請以官方網站公告為主。

高爾夫行程網頁：https://travel.liontravel.com/category/zh-tw/theme/golf

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306351