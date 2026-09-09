「哈利波特25週年」快閃店台中登場！9/11開逛、7大打卡場景＋近70款周邊一次收

喜歡《哈利波特》的粉絲準備好逛起來！為紀念電影《哈利波特：神秘的魔法石》上映25週年，《哈利波特》25週年快閃店 by PUTAI將於9月11日起進駐台中PARK2草悟廣場，展期一路到11月1日。現場不只集結近70款全新周邊，更打造7大主題場景，從護法咒、霍格華茲到九又四分之三月台等經典元素都能拍，讓哈利波特迷一次重溫魔法世界。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

《哈利波特》25週年快閃店9/11開逛

這次快閃店以電影系列經典場景與角色元素為主題，規劃7大打卡區，包括「護法主視覺」、「星空護法」、「雄鹿現身」、「林中護法」、「霍格華茲概念全景」、「轉蛋區」及「機械食死人」，把電影中的魔法意象化為實體場景。

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其中「雄鹿現身」呼應哈利施展護法咒的經典畫面；「霍格華茲概念全景」則一次集結霍格華茲城堡、飛天車、霍格華茲特快車、分類帽與金探子等元素，成為現場必拍場景。

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除了打卡之外，周邊商品也是這次快閃店的一大亮點，現場推出近70款全新商品，從四學院、蜂蜜公爵、衛氏巫師法寶店，到九又四分之三月台等電影元素都被融入商品設計，還有鋼杯、玻璃杯組、冷水瓶、護法主題鑰匙圈等生活雜貨，粉絲可以邊逛邊把魔法世界帶回家。

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台中哈利波特快閃店地點、日期一次看

《哈利波特》25週年快閃店自9月11日至11月1日於台中PARK2草悟廣場登場，活動地址為台中市西區英才路534號。營業時間依平日、週五及假日有所不同，想前往朝聖的粉絲可留意現場公告。

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同日《火影忍者》72系列主題活動登場

巧合的是，9月11日也是另一波動漫活動開跑的日子。《火影忍者－72 series－× MyAnime Café》同步登場，台北三創、高雄夢時代推出主題餐廳，台中LaLaport則設置Café stand，活動至10月22日。

這次以全新「72 series」插圖為主軸，推出角色印象餐點與限定特典，並安排鳴人生日限定活動。10月9日至11日期間，消費鳴人主題餐點可獲得生日紀念卡，數量有限、送完為止。對《哈利波特》與《火影忍者》雙料粉絲來說，9月中旬也可說是一次把兩大動漫IP行程排進去的好時機。

哈利波特快閃活動資訊

* 活動名稱：《哈利波特》25週年快閃店 by PUTAI

* 活動日期：2026年9月11日至11月1日

* 活動地點：台中PARK2草悟廣場

* 地址：台中市西區英才路534號

* 活動亮點：7大打卡場景、近70款全新周邊

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