跨界聯名快閃「Stray Kids」攜手「動物方城市2」登陸信義區

結合了韓團 Stray Kids」與「動物方城市2」兩大IP的期間限定快閃店降臨台北囉！與韓國無縫接軌的首發周邊商品和打卡夯點，等著粉絲們來朝聖、療癒一波！

野獸國提供

由「Stray Kids」與「Zoo」兩個概念IP交織而成的「SKZOO」，剛好對應每個成員的個人特色，現場特別引進多款自韓國帶來的全新商品，還有，別錯過獨家紀念明信片與「SKZOO」拍貼機，能夠將精緻官方周邊和快閃店限定商品一次打包，讓粉絲們不用出國，就能感受這場特別的跨界限定體驗。

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除了首波登場的眾多商品與現場限定的體驗之外，官方也預告了有第二波限定商品即將公開，粉絲們記得密切關注，快閃店只到9/23，想搶商品、朝聖的你絕對要把時間記好衝一波！

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【動物方城市2 | SKZOO 期間限定快閃店】

日期：9/5～9/23日

地點：新光三越台北信義新天地A11一樓，臺北市信義區松壽路11號

時間：週日至週四：11：00～21：30

週五至週六及例假日前一天：11：00～22：00

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