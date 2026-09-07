跨界聯名快閃「Stray Kids」攜手「動物方城市2」登陸信義區
結合了韓團 Stray Kids」與「動物方城市2」兩大IP的期間限定快閃店降臨台北囉！與韓國無縫接軌的首發周邊商品和打卡夯點，等著粉絲們來朝聖、療癒一波！
由「Stray Kids」與「Zoo」兩個概念IP交織而成的「SKZOO」，剛好對應每個成員的個人特色，現場特別引進多款自韓國帶來的全新商品，還有，別錯過獨家紀念明信片與「SKZOO」拍貼機，能夠將精緻官方周邊和快閃店限定商品一次打包，讓粉絲們不用出國，就能感受這場特別的跨界限定體驗。
除了首波登場的眾多商品與現場限定的體驗之外，官方也預告了有第二波限定商品即將公開，粉絲們記得密切關注，快閃店只到9/23，想搶商品、朝聖的你絕對要把時間記好衝一波！
【動物方城市2 | SKZOO 期間限定快閃店】
日期：9/5～9/23日
地點：新光三越台北信義新天地A11一樓，臺北市信義區松壽路11號
時間：週日至週四：11：00～21：30
週五至週六及例假日前一天：11：00～22：00
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