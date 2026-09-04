「揮汗有禮」50元怎麼換最賺？ 6大量販超商加碼優惠懶人包：這間品項破百種、這家無痛升級60元

全民運動拿好康！ 運動部近期推出的「揮汗有禮」活動掀起全民運動熱潮，只要動一動就能爽領50元健康購物金。拿到50元別急著隨便花，幫大家盤點全台6大合作通路（7-ELEVEN、全家、萊爾富、萬家福、樂家康、全聯），搶攻這波運動商機，紛紛祭出超狂加碼「50元放大術」優惠快看！

➤萊爾富：50元變60元、「果昔霸主」價值放大58%

圖／萊爾富提供

萊爾富絕對是許多內行網友心中的MVP，這次的加碼超誠意，直接祭出「免補差額」大絕招！

．50元變60元： 自9月7日起，50元的運動幣直接放大變成60元。首週加碼送，第一週就完成兌換並出示會員身分，還會額外補發10元購物金。

圖／萊爾富提供

．果昔免補差價（現賺58%）： 可直接拿原價79元的「綠の拿鐵」、「莓完莓了」或「蘋果藍莓」3款人氣果昔結帳，完全不用再掏錢補差價。

圖／萊爾富提供

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➤7-ELEVEN：百種健康輕食任你挑

圖／7-ELEVEN提供

對上班族來說，7-ELEVEN的據點與豐富鮮食絕對是最大優勢。精選健康陣容，例如減脂族最愛的雞胸肉、輕食便當、切片水果，以及CITY CAFE現煮咖啡、無糖茶飲都在列。

．10%購物金霸氣送： 官方直接加碼10%購物金，等於50元馬上變成55元。須特別注意，這50元運動幣加上5元的購物金，必須要在「同一筆交易中」一次使用完畢。

詳情可參閱7-ELEVEN>粉專

➤全家便利商店：主推獨家健康品牌

圖／全家便利商店提供

全家自有品牌的鐵粉，這張券絕對超級好用，輕鬆搞定運動後的健康餐。

．升級53元折價券： 將50元購物金加碼6%，直接升級為「53元折價券」。 兌換範圍強打自家的「健康志向」、「植覺生活」品牌，以及FamiCollection與超纖日記系列，或想吃茶葉蛋、地瓜配豆漿都沒問題。

➤萬家福、樂家康：百種品項眼花撩亂的「兌換天堂」

圖／萬家福提供

跑一趟萬家福量販店或樂家康超市準沒錯，堪稱是本次活動「品項最豐富」的寶庫。

．10%驚喜回饋金： 只要使用50元加碼券消費一次，就會送出「5元運動幣驚喜回饋券」。這5元回饋金在「下一筆交易中」不限消費金額都可以折抵。

．兌換選擇最多元： 除了無糖茶、保健食品，連生鮮毛豆、雞蛋豆腐，甚至「網球、桌球、健身器材」等實體運動用品都能換。

圖／取自萬家福官網

詳情可參閱萬家福網站

➤全聯福利中心：隱藏版的「買菜好夥伴」

婆媽們最愛的全聯福利中心，這次也名列在「揮汗有禮」的合作通路中，目前尚未統一公開詳細的兌換品項清單，實際能換到哪些健康好料，依據各家門市現場公告為主。

●「揮汗有禮 全民動起來」運動部官網：https://500.gov.tw/registrant/

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