「碰碰船」掰掰了！ 兒童新樂園「6大元老級設施」全面退役 館方預告：全面改版升級

小孩放電首選地標有了新變動！許多家庭與小朋友假日的必玩聖地「臺北市兒童新樂園」宣布，園區內6項備受喜愛的小型遊樂設施因合約到期，已正式吹熄燈號撤場！

臺北市兒童新樂園粉專最新營運公告，園區內多項人氣小型設施因合約期滿，已於115年9月1日起正式退場、停止營運。消息一出，也讓不少曾帶著孩子在水池開船、在賽道奔馳的家長大呼不捨。同時同步向大家喊話，經典的摩天輪與海盜船依然正常迎賓，舊設施的告別更是為了騰出空間引進全新亮點。

歡樂碰碰船。圖／翻攝臺北市兒童新樂園官網、FB粉專

這次正式劃下句點的設施共有6款，涵蓋了水上遊憩與陸上競技類型，分別為：小航海王、歡樂碰碰船、戰火金剛、坦克大戰、迷你卡丁、汽車教練場。

迷你卡丁。圖／翻攝臺北市兒童新樂園官網、FB粉專

戰火金剛。圖／翻攝臺北市兒童新樂園官網、FB粉專

針對這波設施調整，園方特別表示，舊設施功成身退是為了迎接更棒的驚喜與體驗。目前園區正積極籌備全新的升級計畫，請大家拭目以待，未來將會引進更多新穎、好玩且優質的遊樂設備與大小朋友見面。

園內的熱門亮點，除了有大家熟知的1至13號經典大型設施，像是摩天輪、尋寶船(海盜船)、碰碰車照常轉動外，沙坑遊戲場、滿天星小火車、寶貝叢林歷險館以及光XR實境樂園等設施也都持續開放，台北週末假日依舊是親子同樂、盡情放電的好去處。

圖／翻攝臺北市兒童新樂園官網、FB粉專

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