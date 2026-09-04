不用飛日本了！「3COINS台灣首店」進駐西門町，旅日必逛雜貨品牌9月開幕

每次到日本旅遊，行李箱總會莫名多出一袋生活雜貨嗎？從收納神器、廚房小物到療癒系居家用品，被許多台灣旅客列為必逛清單的日本生活品牌「3COINS」，終於正式登陸台灣。

3COINS宣布台灣首店將進駐台北西門町誠品生活武昌，9月8日起展開試營運，9月12日正式開幕。未來不用特地飛東京、大阪或福岡，就能在台北直接把日本人氣雜貨帶回家。

從收納到居家小物 把日本生活美學搬進台灣

不同於百元商店定位，3COINS以「設計感與實用性兼具」受到日本年輕族群喜愛。店內商品涵蓋居家收納、廚房用品、旅行配件、3C周邊及生活雜貨等類別，不少商品價格落在300日圓區間，因此成為觀光客到日本必掃貨的代表品牌之一。

圖／3COINS提供

此次台灣首店占地超過百坪，除了引進日本熱銷商品外，也同步推出台灣限定商品，包括環保購物袋、摺疊傘收納袋與多功能收納包等，希望延續品牌在日本所倡導的便利生活風格。

試營運期間85折 採整理券分流入場

為迎接首店開幕，3COINS將於9月8日至9月11日展開試營運，期間祭出全館85折優惠。由於預期將吸引大量日本雜貨迷與旅遊愛好者朝聖，品牌也宣布試營運期間採整理券制度入場。

整理券將於每日11時15分開放領取，民眾可至誠品生活武昌指定地點掃描QR Code登記，再依指定時段入場選購。

不飛東京、大阪也能逛 西門町再添日系朝聖新地標

近年包括LOFT、唐吉訶德、NITORI等日本品牌陸續來台，3COINS加入後，也讓台北西門町再添一處日系生活雜貨新據點。對喜歡日本自由行的人來說，這不只是一間新店開幕，更像是把旅途中熟悉的購物樂趣，直接搬到了台灣街頭。

9月開幕後，民眾不用再把3COINS列入日本代購清單，在台北就能感受原汁原味的日式生活提案。

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